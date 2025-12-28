La Junta de Andalucía aportará cinco millones de euros al centro de innovación de drones de Sevilla en 2026

Imagen de archivo del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía destinará en 2026 una dotación de cinco millones de euros al Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla --CUAM, por sus siglas en inglés--, una infraestructura impulsada por la Junta de Andalucía junto a la Universidad de Sevilla (US). Esa cuantía, procedente del Programa Feder Andalucía 2021-2027, se suma a los otros quince millones ya aportados desde el ejercicio 2023 por el Ejecutivo autonómico a la institución académica para su puesta en marcha, sumando una inversión global de 20 millones.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, dicha instalación se centra en generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para usos civiles y, en particular, para su aplicación a la movilidad aérea urbana "haciendo posible la autonomía inteligente y segura de vehículos y sistemas".

Además, según la Junta, con ella se persigue favorecer la transferencia del conocimiento que se va a generar mediante esta iniciativa a las empresas, haciendo especial énfasis en las pymes, mediante un plan específico de difusión y transferencia de resultados para promover la investigación y la innovación en el tejido empresarial. En suma, este nuevo centro de innovación "fortalecerá y acompañará a la industria aeronáutica andaluza, capacitándola para su diversificación hacia nuevos productos, todos ellos con un alto valor añadido muy superior a la tradicional fabricación de aeroestructuras".

En concreto, esta infraestructura se asienta en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) y en el acuartelamiento de Tablada, y se desarrollará por fases, contando con distintos laboratorios, entre ellos un banco de motores eléctricos y de modelado, un laboratorio de estructuras sensorizadas para movilidad aérea urbana (UAM), uno de recubrimientos y nanoestructuras para UAM y otro de sistemas limpios de propulsión. El centro se completará con una sede de operaciones de vuelo y formación.

Bajo este contexto, el pasado año se produjo la operación de compraventa entre Aerópolis y la Universidad de una nave de este recinto por valor de 814.677 euros para adecuarla y albergar parte de las instalaciones. Asimismo, en junio pasado, la US ya realizó varias licitaciones para la adquisición de equipos de alta especialización para dotar a esta infraestructura.

ANDALUCÍA, SEGUNDA COMUNIDAD EN EL SECTOR DE DRONES

La industria de alta tecnología aeronáutica conformada por los denominados vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones constituye uno de los segmentos "con mayor proyección de futuro", debido a las múltiples aplicaciones que tienen estos robots aéreos en campos tan diversos como la agricultura, la vigilancia, la inspección de infraestructuras, el transporte o el control de incendios, entre otros muchos. Su crecimiento "es además exponencial, impulsado por los constantes avances tecnológicos aplicados para mejorar sus prestaciones y extender su uso a gran parte de los sectores productivos y de servicios".

Asimismo, España se sitúa entre las diez potencias mundiales en esta rama del sector aeroespacial y Andalucía es una de las responsables de ese empuje, ya que, tras Madrid, la región se consolida como la segunda comunidad relevante tanto en operadores como en pilotos, según se recoge en el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España 2018-2021. De acuerdo con dicho documento, en el conjunto nacional se registran más de 3.000 operadores en el mercado de drones, de los que 550 tienen sello andaluz. Asimismo, dicho plan prevé que la flota de drones de uso profesional superará las 51.400 aeronaves en 2035 y alcanzará las 53.500 en 2050. El impacto económico de este crecimiento está valorado en 1.220 millones de euros en 2035 y en 1.520 en 2050.

Por su parte, la Comisión Europea estima que, dentro de 20 años, el mercado de los drones dará empleo a más de 100.000 personas en el territorio UE, con una magnitud económica que rondará los diez billones de euros.

En ese escenario, la región andaluza está bien posicionada, ya que tiene el conocimiento, las empresas y los profesionales que la sitúan en un lugar destacado, pero, sobre todo, cuenta con la apuesta institucional para continuar avanzando en su desarrollo. El sector, estratégico para la comunidad, cuenta también con la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

INVERSIÓN DE 72 MILLONES EN MATERIA AEROESPACIAL

Para fortalecer el sector aeroespacial, la Consejería de Universidad está inmersa, además, en el desarrollo del programa 'SpaceInnova Andalucía', una iniciativa de Compra Pública de Innovación (CPI) dotada con 20 millones de euros en el marco del Programa Andalucía Feder 2021-2027, que tiene como objetivo identificar soluciones innovadoras pseudosatelitales para su aplicación en otros ámbitos de actividad como el despliegue de emergencias, la lucha contra incendios o la gestión medioambiental.

Asimismo, se destinarán también quince millones del Programa Andalucía Feder 2021-2027 para el desarrollo de aeronaves que reduzcan emisiones y ruidos en el ámbito aeroespacial en consonancia con la iniciativa europea 'Clean Aviation'. Ambas líneas de actuación se suman al impulso dado al Centro de Experimentación y Certificación de Aeronaves No Tripuladas (CEUS), ubicado en Moguer (Huelva), que ha supuesto una inyección de 17 millones. Todas esas partidas, junto con la inversión del CUAM, alcanzan un montante de 72 millones de euros para reforzar la innovación y la transferencia de conocimiento en este segmento.

Una vez finalizado el CUAM, esta infraestructura se sumará a otras instalaciones singulares y estratégicas equipadas con la tecnología más innovadora, entre ellas destacan el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), con sede en el municipio de La Rinconada (Sevilla), el Centro de Vuelos Experimentales con Aviones no Tripulados-ATLAS, ubicado en Villacarrillo (Jaén) o el proyecto CEUS, promovido conjuntamente por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. A estos equipamientos se añaden otras iniciativas como la incubadora de empresas emergentes de base tecnológica en materia espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la capital hispalense que impulsa la Consejería de Universidad, el Ayuntamiento de Sevilla y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales; así como el Centro Integrado de FP Aeroespacial de La Rinconada construido por la Junta. A todo ello se suma la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla.