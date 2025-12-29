La Junta de Andalucía asesora a 14.300 emprendedores y facilita lacreación de 13.000 empresas desde los CADE

La Junta de Andalucía asesora a 14.300 emprendedores y facilita la creación de 13.000 empresas desde los CADE. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, ha asesorado en 2025 a 14.293 emprendedores desde los 260 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) que tiene distribuidos por toda la comunidad.

Según ha detallado la Junta en una nota, "este servicio, que presta un equipo técnico especializado en creación y desarrollo de negocios de manera personalizada y gratuita, ha contribuido a impulsar la creación de 12.995 empresas, que han generado 13.376 nuevos empleos".

En concreto, el perfil de las personas que han montado un negocio responde mayoritariamente al de un hombre joven, con estudios de grado medio o superior. Concretamente, el 55,7% tiene menos de 40 años y el 27% tiene formación universitaria. Aunque, según los datos, los hombres son mayoría, destaca notablemente el número de mujeres que han emprendido, un total de 6.169, representando el 43,16% del total.

En relación a la forma jurídica de las firmas creadas, han predominado los autónomos --representan un 81,8% del total--, con 10.627 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 2.205 proyectos (17%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas como la economía social, las sociedades civiles o las comunidades de bienes.

En este sentido, el director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, ha destacado "el compromiso firme" de la Junta con quienes deciden emprender en la región, porque, a su juicio, "cada proyecto que nace es una oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de empleo para esta tierra".

Asimismo, Escacena ha subrayado que estos indicadores reflejan que "el talento emprendedor andaluz está más vivo que nunca, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, que están desempeñando un papel cada vez más relevante en la creación de nuevos negocios".

Por otro lado, el director ha puesto en valor el trabajo del equipo técnico de los CADE, señalando que "su acompañamiento personalizado es clave para que miles de personas puedan transformar una idea en una empresa viable y sostenible" y ha animado a todas las personas que se estén planteando el autoempleo como vía de acceso al mercado laboral a que hagan uso de este "servicio público, y totalmente gratuito, de apoyo integral al emprendimiento".

En esta línea, Escacena ha subrayado que los servicios que presta Andalucía Emprende "están pensados para facilitar el camino, reducir barreras y ofrecer recursos que marcan la diferencia en los primeros pasos de un negocio".

Además de los servicios de apoyo a la creación de empresas, el equipo técnico de Andalucía Emprende ha realizado 107.533 servicios de atención y ha formado en gestión empresarial a 9.900 personas emprendedoras. De igual modo, ha ayudado en la tramitación de 26.379 solicitudes de incentivos y ha tutorizado 565 proyectos empresariales de creación y consolidación, modernización, innovación y cooperación.

Junto a ello, han realizado una labor de fomento del emprendimiento, especialmente en las aulas, para detectar e inspirar a personas con vocación emprendedora, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y habilidades a través de metodologías prácticas e innovadoras. En este ámbito, se han llevado a cabo 2.372 actuaciones, que han contado con la participación de 63.502 personas.

Por último, Andalucía Emprende ha alojado gratuitamente a 473 proyectos en los espacios destinados a la incubación empresarial. Este servicio permite a quienes inician un negocio disponer de una oficina o de una nave de manera gratuita, durante un tiempo determinado (que oscila entre uno y tres años), sin tener que afrontar los gastos derivados del alquiler o de la compra de un local.