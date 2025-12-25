La Junta de Andalucía convoca ayudas por 10,96 millones para formar a 97 investigadores predoctorales

Imagen de archivo del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha convocado ayudas por valor de 10,96 millones de euros para la contratación predoctoral de 97 jóvenes investigadores en formación, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a las universidades andaluzas y a los organismos públicos de I+D, así como a centros, institutos o fundaciones de investigación e innovación.

Tal y como ha anunciado el Gobierno andaluz en una nota, esta línea de incentivos tiene como finalidad "favorecer la formación de nuevo talento investigador en programas de doctorado de las universidades andaluzas para la consecución de un título de doctor con mención internacional". Para ello, durante el periodo de duración del contrato predoctoral, los destinatarios de las ayudas, que tienen una duración máxima de cuatro años, deberán realizar una estancia formativa de al menos tres meses de duración en un centro extranjero de enseñanza superior o de investigación de reconocido prestigio internacional.

En contexto, los 97 contratos y el presupuesto global se distribuyen entre las nueve grandes ramas de conocimiento, concentrándose el máximo de ayudas en las áreas de recursos naturales, energía y medio ambiente, de tecnologías de la información y la comunicación y de tecnologías de la producción y la construcción, con un total de 1,58 millones y catorce contratos para cada una de ellas. Los ámbitos conformados por las ciencias exactas y experimentales, agroindustrial y la alimentación y las ciencias y técnicas de la salud contarán con una cuantía de 1,24 millones de euros cada uno, permitiendo en cada caso la formación de once jóvenes investigadores.

Por otro lado, el programa contempla la formalización de diez contratos en el campo de la biología y la biotecnología con un coste de 1,13 millones de euros. En el caso de las ciencias sociales, económicas y jurídicas y en humanidades y creación artística, la Consejería de Universidad ha consignado 678.547 euros para cada una, lo que posibilitará dar cobertura a seis contrataciones en cada caso. La cuantía anual para financiar las retribuciones salariales y la cuota de la Seguridad Social equivaldrá a 24.347 euros el primer y segundo año, a 26.086 euros para el tercer año y a 32.608 euros el cuarto año. A esa cantidad habrá que sumar un importe único de 5.700 euros dirigidos a sufragar la estancia en el extranjero, que oscilará dependiendo del destino de la movilidad del doctorando.

Con carácter general, podrán optar a estos incentivos aquellas personas que cuenten con un título de licenciatura, arquitectura, ingeniería o grado de al menos 240 créditos y expedido por una universidad española o extranjera. En el caso de aspirantes que estén en posesión de titulaciones con menos de 240 créditos deberán haberlos alcanzado en el conjunto de los estudios universitarios de primer y segundo ciclo y los del máster. Igualmente, no pueden haber transcurrido más de cinco años desde la finalización de los estudios, aunque se aplicará una ampliación de dos años en el caso de personas que acrediten una discapacidad.

Del mismo modo, tendrán que acreditar una nota media mínima en su expediente académico, que oscila entre un siete en áreas de conocimiento de ciencias e ingeniería y arquitectura y un 7,5 en ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades y ciencias de la salud. Además, no podrán haber disfrutado de un contrato predoctoral por un periodo superior a un año.

En contexto, el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el próximo 5 de enero y finalizará el día 28 del mismo mes a las 18,00 horas. Con carácter previo a la cumplimentación y presentación de la solicitud, los candidatos y entidades solicitantes deberán inscribirse, en caso de no estarlo, en la Oficina Virtual de la Junta de Andalucía a través de 'https://ws287.juntadeandalucia.es/oficinavirtual/#/' o 'https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedim... 25908.html'.

Asimismo, las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Selección conforme a una serie de criterios como la nota media del expediente académico del candidato, el 'curriculum vitae' del director de la tesis doctoral, teniendo en cuenta las publicaciones, los proyectos de investigación, las patentes y actividades de transferencia en los que ha participado, así como la capacidad de formación predoctoral del director de la tesis.

Además, podrán ser objeto de informes de valoración científica y técnica, realizados por la Agencia de Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), por comisiones técnicas de expertos designadas por la Consejería de Universidad o por otras agencias u organismos de evaluación nacionales o internacionales. Para agilizar la concesión de estas subvenciones, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación tramitará de urgencia dicha convocatoria, lo que posibilitará reducir a la mitad los plazos de resolución.

Mientras que la anterior convocatoria de ayudas predoctorales se cofinanció con el Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027, las subvenciones correspondientes al año 2025 se financian con cargo al programa presupuestario para 'Investigación científica e innovación' de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

En el marco del apoyo al sistema andaluz del conocimiento, la Junta presta especial interés al acompañamiento y apoyo al talento investigador y lo hace desde el inicio de su capacitación como personal de apoyo técnico a la I+D+o y de su formación predoctoral hasta su posterior desempeño profesional, a través de diversas líneas de incentivos para la contratación posdoctoral y mediante el programa Emergia para profesionales más consolidados y de prestigio.

Por ello, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha convocado este año 30 millones de euros en ayudas para incorporar, por un periodo de dos años, a 375 jóvenes desempleados como personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i. Además, ha promovido la incorporación de 274 investigadores (predoctorales, posdoctorales y del programa Emergia) al sistema andaluz del conocimiento tras una inversión de fondos públicos por valor de 38,42 millones de euros.