Junta de Andalucía critica que el aumento de competencias de los jueces de violencia de género se haga sin cubrir plazas

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de "temeridad" que el Gobierno central haya aumentado, según asegura, la carga de trabajo de los jueces especializados en Violencia sobre la Mujer sin crear plazas adicionales. Desde el 3 de octubre, estos tribunales asumen también los delitos sexuales, pero "solo se han incorporado dos de los diez jueces comprometidos para Andalucía", lo que, según Nieto, evidencia la insuficiencia de recursos frente a la creciente demanda.

Según una nota emitida por la Junta, durante su intervención en Comisión parlamentaria, el consejero ha señalado que la "radical transformación" del sistema judicial que supone la Ley de Eficiencia "tenía buenas intenciones, pero se está convirtiendo en un grave problema" y "son muchos los jueces y operadores jurídicos que se quejan de la improvisación de esta ley". La asunción de nuevas competencias de Violencia sobre la Mujer ha sido una de las principales críticas de la judicatura y ha provocado protestas de los jueces.

El Ministerio de Justicia anunció la creación de nueve nuevas plazas para Andalucía y la transformación de una plaza de juez de Instrucción en Jerez de la Frontera a violencia de género, dotación que la Consejería y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya consideraban insuficiente, pues serían necesarios al menos 20 jueces más para atender la carga de trabajo actual y los nuevos asuntos.

El consejero ha enmarcado que pese a que el cambio de competencias entró en vigor el pasado 3 de octubre, solo se han incorporado dos de esos diez jueces, en Ayamonte (Huelva) y Marbella (Málaga). El resto se incorporará a partir del 31 de diciembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la fase 3 de implantación de los nuevos tribunales de instancia. Nieto ha denunciado que "lo único que le corresponde al Ministerio es poner los jueces y los Letrados de la Administración de Justicia y no los pone".

Además, la Junta ha señalado que, en cuanto al personal funcionario, la Consejería de Justicia ha aprobado nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para los tribunales de instancia, incluida la fase 3, que suponen 98 nuevas plazas de funcionarios, 228 puestos de jefatura y la reordenación de plantillas que permite sumar 24 plazas a los puestos especializados de violencia de género. La Junta asumirá casi 57 millones de euros en personal, adaptación de sedes y sistemas informáticos, al carecer la Ley de memoria económica.

Por todo ello, Nieto ha insistido en que la sobrecarga de los tribunales requiere más jueces, tanto en la jurisdicción de violencia de género como en partidos judiciales especialmente saturados, como el Campo de Gibraltar, donde la Junta impulsa la reforma de la sede de Barbate y nuevas sedes en Algeciras, La Línea de la Concepción y, próximamente, San Roque. El año pasado, en consenso con el TSJA, la Junta solicitó al Ministerio 56 unidades judiciales y 15 plazas de magistrado, sin recibir respuesta, frente a los 60 nuevos jueces anunciados para Cataluña.

El consejero también ha criticado las "decisiones aleatorias, no explicadas y sin argumento" del Ministerio, como la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. "Si comarcalizar mejora el servicio, debería hacerse en todos los partidos judiciales; si no, en ninguno, pero con un criterio real, sensato y equitativo", ha señalado.

Por último, Nieto ha hecho un llamamiento a la unidad y al trabajo colectivo para priorizar el interés de las mujeres y luchar contra la violencia de género. Ha recordado que esta lacra ya se ha cobrado más víctimas mortales en Andalucía que en el resto del año pasado y ha subrayado la importancia de mantener "el espíritu de unidad que buscaba el Pacto de Estado", suscrito por todas las fuerzas políticas.