La Junta de Andalucía y el ecosistema innovador acuerdan facilitar la creación de startups vinculadas a la I+D

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante el Startup Andalucía Roadshow. A 01 de julio de 2025, en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente y consejero delegado de Empowered Startups, Christopher Lennon, han firmado un memorando de entendimiento para promover iniciativas destinadas a atraer a emprendedores internacionales e inversiones extranjeras de alto valor a Andalucía mediante la creación y el desarrollo de startups innovadoras.

Esta colaboración dará prioridad a las startups vinculadas a la investigación y el desarrollo en colaboración con universidades andaluzas y apoyará las prioridades estratégicas de la Junta de Andalucía, entre ellas la creación de empleo cualificado, la transferencia de conocimiento y la mejora a largo plazo del balance comercial de la región, según ha explicado la Junta en una nota.

Esta colaboración se concretará en la promoción de "actividades altamente cualificadas" para fomentar la creación de startups, la generación de empleo y la inversión extranjera directa, especialmente en sectores prioritarios para la región, así como facilitar conexiones entre Empowered y las universidades, instituciones de investigación y ecosistemas de innovación andaluces, para apoyar la creación de startups vinculadas a la I+D.

Del mismo modo, recoge la aceleración de la implantación de procesos para la obtención de permisos de residencia para empresario extranjeros altamente cualificados y sus familias. No obstante, la aplicación de este memorando se determinará caso por caso, teniendo en cuenta los requisitos específicos de cada iniciativa, incluida la definición de los objetivos, las metodologías aplicables, los recursos que se proporcionarán y cualquier acuerdo financiero relacionado.

De este modo, este pacto no implica obligaciones económicas ni compromisos financieros para ninguno de los firmantes, salvo que los mismos así lo determinen en el marco de actuaciones concretas de colaboración. Estará en vigor durante cuatro años y podrá rescindirse en cualquier momento, por acuerdo de ambas partes o mediante propuesta de cualquiera de ellas.

Asimismo, según recoge el texto rubricado, para la adecuada gestión y seguimiento del memorando se constituirá una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada entidad, ejerciendo uno la presidencia y el otro la secretaría, correspondiendo el nombramiento de los titulares a cada firmante. La presidencia se llevará a cabo de forma rotatoria por las dos entidades, comenzando por la representación de mayor rango de las designadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo solicite alguna de las partes, y entre sus funciones están la de supervisar el cumplimento del memorando, proponer actuaciones concretas a desarrollar, evaluar los resultados obtenidos y resolver las dudas de interpretación que pudieran plantearse.

Empowered Startups diseña y administra programas de desarrollo económico impulsados por la innovación para gobiernos y universidades, atrayendo talento global, incentivando la inversión extranjera directa en investigación aplicada, creando clústeres de innovación y permitiendo que profesionales de éxito emigren con un propósito. Con sede en Vancouver (Canadá) y oficinas en varios países, ofrece capacitación, tutoría y redes de contactos para ayudar a los emprendedores a lanzar negocios innovadores en diversos mercados y contribuir a los ecosistemas locales. Está reconocida por el Gobierno canadiense como una incubadora de empresas emergentes y cuenta con el respaldo del gobierno portugués como socio estratégico fundamental.