La Junta de Andalucía y el Gobierno vasco lanzan un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Ayesa Digital

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, han mandado un mensaje de tranquilidad a los más de 3.000 trabajadores que la división de Ayesa Digital tiene en Andalucía.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, los dos consejeros han mantenido este jueves una reunión de trabajo en la que han abordado la reciente operación de compra de la compañía Ayesa Digital por parte de un consorcio en el que participa el Gobierno del País Vasco.

El consejero andaluz, Jorge Paradela, ha puesto en valor que "ha sido el talento andaluz en gran medida el que ha permitido a la compañía progresar de una manera tan importante en los últimos años; y es ese talento y esa competencia de los empleados andaluces lo que ofrece unas perspectivas de futuro verdaderamente interesantes".

Además, Paradela ha explicado que "he tenido también ocasión de trasladarle la posibilidad de conservar algún CIF del perímetro de Ayesa Digital en Andalucía, una posibilidad que se han comprometido a estudiar, y que agradezco".

Por su parte, el consejero del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha señalado que "las personas son el gran activo de Ayesa Digital. Como miembro del consorcio vasco que acaba de adquirir la compañía, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la compañía en todas las partes del Estado, incluido Andalucía. "Las personas y cuadros directivos de Ayesa Digital seguirán siendo los protagonistas de su éxito a futuro", ha subrayado.

Jauregi ha abundado en que "este cambio de accionistas y la salida del fondo de inversión debiera dar tranquilidad a los más de 3.000 trabajadores de Ayesa Digital en Andalucía y sus familias". Además, ha añadido que "hemos quitado el cartel de se vende y damos continuidad a estos puestos de trabajo".

Así, el responsable vasco de Industria ha destacado que "Ayesa Digital es una compañía de éxito en un sector estratégico" y que "este consorcio vasco apuesta por la continuidad en la gestión y mantiene la confianza en el actual equipo directivo".

En contexto, el consejero vasco ha señalado que "el futuro de Ayesa Digital se jugará partida a partida y dependerá de la confianza de sus clientes actuales y a futuro en cada territorio".

Además, Paradela ha agradecido a su homólogo vasco "un mensaje que va a reconfortar a los empleados y a sus familias en Andalucía".

En este sentido, el responsable andaluz de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía ha subrayado, además, que esta misma semana se ha confirmado la noticia de que la división de ingeniería de Ayesa se queda en Andalucía tras su adquisición por un nuevo propietario.

No obstante, este encuentro de trabajo se enmarca en el diálogo permanente que los consejeros han mantenido previo al cierre de la operación de compra, anunciada el pasado 31 de diciembre, y se ha celebrado en el marco de la asistencia del consejero andaluz al Congreso Nacional de Industria que se ha celebrado durante dos días en Bilbao.

En este foro, Paradela ha destacado los datos del avance del PIB regional del cuarto trimestre de 2025 publicados este miércoles por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que arrojan un crecimiento de la economía andaluza del 3,2% para el conjunto del año, "un avance al que la industria ha contribuido de forma notable".

Al hilo, "la industria ha impulsado la economía andaluza en 2025, al registrar un crecimiento del 9,6% en el ejercicio, en el que destaca el comportamiento de la industria manufacturera, que se anotó un gran avance del 5,6%", ha valorado el consejero.

De hecho, solo en el cuarto trimestre de 2025, las ramas industriales registraron un crecimiento en tasa interanual del 13,4%, lo que supone una aportación positiva de 1,3 puntos porcentuales sobre el PIB, y dentro de esta actividad, la industria manufacturera creció un 5,8%, ha detallado.

Por otro lado, el consejero ha añadido que "el 40% del crecimiento de la economía andaluza está directamente relacionado con la industria" y que "Andalucía genera confianza, la confianza es un motor de inversión y la inversión genera empleo". Por tanto, "ese es el triángulo que está ocurriendo actualmente en Andalucía".

Para concluir, Paradela ha indicado que "crecemos en producción industrial y estamos atrayendo más de 5.000 millones de euros de inversión industrial nueva por año, y eso está generando mucho empleo". Así, "solo en un año, 24.500 empleos industriales más, que son empleos con una retribución media más alta y mayor estabilidad en el tiempo".