La Junta de Andalucía impulsa la construcción de casi 6.000 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla

Archivo - La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. Imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

(SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha enmarcado este jueves la construcción de casi 6.000 viviendas protegidas, de las que la más de la mitad, 3.300 en concreto, han recibido ayuda de promotores de la Junta de Andalucía, con una inversión de 150 millones de euros.

Según ha informado la Junta en una nota, Díaz ha incidido en comisión parlamentaria que, de la mano del Plan Vive en Andalucía, se ha revitalizado la construcción de viviendas a precio asequible en Sevilla, tanto en la capital como en la provincia.

En este sentido, ha apuntado a las 1.220 viviendas de Palmas Altas, las 218 de Hacienda del Rosario, que ya han sido entregadas, u otras que están en obras como las 58 viviendas en Pino Montano y las 92 de Valdezorras. A estas promociones de la capital se suman otras repartidas en otros puntos de a provincia, como las 30 viviendas ya entregadas en Carmona, las 15 en Herrera, que están a punto de finalizar, y otras 38 en Utrera.

Además, la consejera se ha detenido en Lebrija, donde ha avanzado que "próximamente se van a entregar las llaves de 45 viviendas". Según ha asegurado, se trata de la primera promoción pública en este municipio en 16 años.

Para su construcción, ha contado con una aportación de 3,9 millones de euros correspondiente a dos convocatorias, una del Plan Ecovivienda, el mecanismo para la gestión de los fondos europeos Next Generation, y una segunda del programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler.

Además, la consejera ha incidido en que se encuentran en ejecución otras dos actuaciones en Lebrija que suman 40 viviendas más. Estas dos promociones elevan a 85 las viviendas en alquiler a precio asequible promovidas en Lebrija en colaboración con el Consistorio, con una aportación de la administración andaluza de 6,5 millones de euros.