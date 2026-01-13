La Junta de Andalucía presenta la publicación póstuma de Chema Cobo 'Amnesia' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

Archivo - En una imagen de archivo, el artista malagueño Chema Cobo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza en Madrid una jornada especial para presentar la reciente publicación 'Amnesia', editada por Abada, del pintor malagueño Chema Cobo.

Tal y como ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, se trata de una publicación que recoge distintos aforismos del artista andaluz y se dará a conocer el próximo el 15 de enero, a partir de las 18,30 horas, en la Sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

En concreto, la actividad contará con la participación del profesor de la Universidad de Vigo (UVigo), crítico y comisario de exposiciones, además de prologuista de la publicación, Alberto Ruiz de Samaniego; del Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y crítico de arte, Fernando Castro Flórez; y del editor de la publicación y director de la editorial Abada, Fernando Guerrero. Les acompañará para moderar la charla la directora del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, Lorena Codes Romo, y Rosa Lefevere, viuda del artista.

Bajo este contexto, 'Amnesia' es el resultado de la compilación de dos publicaciones anteriores, 'Amnesia I' y 'Amnesia II', a las que se han sumado sentencias inéditas que Chema Cobo dejó escritas en "decenas de cuadernos personales".

Estos materiales fueron recopilados por la mencionada Lefevere y editados por Ruiz de Samaniego para la editorial Abada. A lo largo de sus páginas, el libro aborda temas como la identidad, el peso del lenguaje, las tribulaciones de la historia o la espectacularización del arte, "siempre desde la ironía y con la máscara como uno de los rasgos estilísticos más característicos del autor".

Durante la jornada, los participantes en el encuentro entablarán un diálogo en torno a la relevancia del pintor malagueño, destacando su "capacidad para combinar lo verbal y lo visual a lo largo de su trayectoria artística". Asimismo, analizarán el contenido de la publicación, que reúne un conjunto de aforismos desarrollados por Cobo a lo largo de su carrera creativa.

Según la Junta, esta publicación marca, además, el punto de partida de la Biblioteca del Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, una iniciativa destinada "a activar la consulta de ensayos e investigaciones centradas en el arte contemporáneo andaluz".

En contexto, la figura de Chema Cobo, nacido en Tarifa (Cádiz) en 1952 y fallecido en Málaga en 2023, resulta "fundamental" para comprender la historia del arte contemporáneo andaluz y español. Estudió Filosofía en la UAM y estuvo vinculado a la Nueva Figuración Madrileña. Su obra, de "marcado carácter surrealista y gran riqueza cromática, ofrece una visión escéptica y sarcástica de la realidad".

En esta línea, durante la década de los ochenta, tras regresar a Málaga, incorporó influencias del barroco andaluz y de artistas como Goya y Picasso, "evolucionando hacia el neoexpresionismo y la transvanguardia". En su etapa final, su pintura se centró en la figura y el mensaje escrito, con símbolos recurrentes "como el joker, el laberinto o el camaleón".

En suma, su obra forma parte de "destacadas colecciones públicas y museos nacionales e internacionales", entre ellos el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla, la Colección Los Bragales (Santander), el Kunstmuseum de Berna, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid o el Museum of Contemporary Art de Chicago.