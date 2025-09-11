El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención este jueves en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía subvencionará al cien por cien las vacunas frente a la lengua azul adquiridas en este 2025, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde ha defendido una gestión "rigurosa, coordinada con el sector y centrada en proteger a la cabaña ganadera andaluza".

Fernández-Pacheco se ha referido a este asunto en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario Vox, quien ha reclamado la gratuidad de las vacunas, así como la llegada de las ayudas directas que esperan los ganaderos afectados y un pautado de vacunación "fiable" en la comunidad andaluza.

El titular de Agricultura ha adelantado que el Gobierno andaluz resolverá y abonará en las próximas semanas las ayudas convocadas por valor de 7,2 millones de euros en el marco de la medida 23, destinadas a compensar a los ganaderos por los efectos de la lengua azul.

Fernández-Pacheco ha recordado que la Junta ha destinado en los últimos cinco años más de 6,6 millones de euros en vacunas para combatir la lengua azul.

Entre las medidas más relevantes ha destacado la compra de 970.000 dosis contra el serotipo 3 por un importe de 1,3 millones de euros en 2024; así como en febrero de 2025, y ante la aparición de los serotipos 1 y 4, la adquisición de nuevas vacunas por valor de 700.000 euros.

ACTIVACIÓN DEL FONDO DE CRISIS DE LA PAC

Fernández-Pacheco ha puesto en valor que el Gobierno andaluz "no solo actúa con recursos propios, sino que ha reclamado al Ministerio de Agricultura la activación del fondo de crisis de la PAC, al tratarse de un problema que afecta a prácticamente todo el territorio nacional".

El consejero ha insistido en que el mensaje de la Junta es claro: "Vacunar, vacunar y vacunar", a la vez que ha destacado que los ganaderos son informados en todo momento a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y de las Oficinas Comarcales Agrarias, manteniendo un contacto directo "a pie de explotación".

Finalmente, Fernández-Pacheco ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo andaluz con el sector: "Conocemos la lengua azul desde hace años, sabemos cómo actuar y lo hacemos con criterio técnico y de la mano del sector.

Por eso, no cabe otra que un plan exhaustivo para contrarrestar esta enfermedad. Lo demás es ruido que está muy lejos de ayudar".

"GANADEROS DESAMPARADOS"

Por su parte, el parlamentario andaluz de Vox Alejandro Hernández Valdés ha hecho hincapié en el retraso de las ayudas directas prometidas a los ganaderos afectados, que --según ha incidido-- se sienten "impotentes y desamparados" por una Administración autonómica "incapaz de dar un pautado de vacunación fiable y de liderar la lucha contra una lengua azul que ha pasado de ser cíclica a convertirse en una enfermedad estructural en nuestra región".

Ha advertido de que "muchos" de estos ganaderos están "al borde de la ruina porque estaban perdiendo a sus animales por culpa de la enfermedad de la lengua azul" y se ha referido a las "sombras" en la gestión de la Junta en todo este asunto puesto que a su juicio la Administración autonómica "no ha aprendido de los errores del pasado".

Ha expuesto así que "las ayudas no han llegado y la cabaña ovina esencialmente, aunque también la bovina, ya está sufriendo el segundo brote y la recirculación de la enfermedad", al tiempo que ha censurado que las vacunas no hayan sido gratuitas en Andalucía pero sí en otras regiones donde gobierna el PP en las que "sí se están compensando los costes de los ganaderos afectados".