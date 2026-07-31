Junta anima a los nuevos delegados territoriales de Sevilla a reforzar una gobernanza de cercanía en la toma de posesión

Toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha formalizado este viernes, 31 de julio, la toma de posesión de los delegados territoriales en la provincia hispalense, un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Sevilla en el que ha instado a los mismos a "reforzar una gobernanza de cercanía y diálogo" con los sevillanos durante esta etapa.

La cita ha sido presidida por el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.

Según ha informado el Gobierno Autonómico en una nota de prensa, ha tomado posesión de su cargo Silvia Maraver Ayala como delegada Territorial de Sanidad y Consumo; Antonio Ramírez Sierra como delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación; Alberto Sanromán Montero como delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Gloria Guillén Rodríguez como delegada Territorial de Educación.

Asimismo, ha tomado posesión Antonio Augustín Vázquez como delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; Rocío Barragán Barragán como delegada Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; Teresa Ávila Guisado como delegada Territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad; Carmen Ortíz Laynez como delegada Territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; e Inmaculada Gallardo Pinto como delegada Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Paradela, ha resaltado durante su intervención que el conjunto del Gobierno andaluz asume "el apasionante reto compartido de construir la Andalucía de 2030, una tierra que trabajamos para que sea aún más competitiva, tecnológica, próspera y justa".

De esta manera, ha instado a los delegados territoriales a continuar dando "respuestas efectivas" a los sevillanos, desde la cercanía y el diálogo.

"Tenemos el encargo de nuestro presidente de seguir reforzando los servicios públicos, con especial hincapié en las políticas educativas y sanitarias", ha señalado el consejero. Además, ha expresado la intención de "seguir articulando palancas de crecimiento para nuestros sectores productivos y pensar especialmente en los jóvenes y el acceso a la vivienda".

Por su parte, Del Pozo, ha subrayado la importancia de los delegados territoriales a la hora de atender y escuchar las demandas de los ciudadanos y establecer vías de diálogo con la sociedad civil y el resto de las administraciones públicas. "Vosotros sois el rostro, la voz, las manos y el corazón del Gobierno de Andalucía en la provincia de Sevilla", ha remarcado.

En paralelo, la consejera ha recordado que "un excelente equipo combina continuidad y renovación para que Sevilla siga a la cabeza del cambio que lidera Juanma Moreno en Andalucía". "Este equipo de la Junta en la provincia, liderado por el delegado Ricardo Sánchez, está formado por personas preparadas y con experiencia que hacer una gran gestión", ha insistido.

Del mismo modo, Sánchez, ha incidido en que la administración periférica de la Junta es la parte más próxima y cercana al ciudadano, y ha subrayado que la escucha permanente con los sevillanos y el consenso con administraciones, organizaciones o asociaciones deben ser "premisas esenciales".