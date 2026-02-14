La Junta anuncia que "están preparados" para ofrecer docencia presencial al alumnado desplazado de Grazalema (Cádiz)

Miembros de la UME trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha señalado en la tarde de este sábado que trabajan con el alcalde de Grazalema (Cádiz) y con su comunidad educativa, así como con las direcciones de los centros, para poder empezar a dar clase de manera presencial en instalaciones de Ronda y Zahara al alumnado desplazado, puesto que ha asegurado que "están preparados para ofrecerles ya esa docencia de manera presencial" si las familias quieren.

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, ha precisado que, "en principio, todos los alumnos, cuando se suspende la actividad lectiva presencial en cualquier centro educativo, lo que le ofrecemos es la posibilidad de continuar la enseñanza a través de medios telemáticos".

No obstante, a causa del necesario desalojo de la población de Grazalema a causa de las fuertes lluvias registradas tras el tren de borrascas que ha azotado a la localidad gaditana, se trata de un caso "un poquito diferente, porque están desplazados de su domicilio".

Tras esperar un "tiempo prudencial", Castillo ha afirmado que esta medida procura que sea "su propio profesorado, los maestros del colegio, los profesores del instituto, los que atiendan a ese alumnado en unas instalaciones dentro de otros centros educativos", pero "especialmente delimitadas para la comunidad educativa de los dos centros de Grazalema", de manera que se pueda continuar el proceso educativo.

En contexto, Andalucía elevó este viernes, 13 de febrero, a 22 los municipios sin actividad lectiva presencial en todos sus centros educativos en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, además de dos centros concretos en Granada y Jaén, debido a los "riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por cortes de carreteras o daños en sus instalaciones" provocados por el temporal, y a los avisos meteorológicos previstos para esta jornada por lluvia y viento asociados a la nueva borrasca 'Oriana'.