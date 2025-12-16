Junta anuncia la inminente licitación de las obras del centro de protonterapia en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación de los nuevos CSUR en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este martes el inicio del expediente de contratación de las obras del futuro centro de protonterapia de Sevilla, una vez que el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado la licitación de esta infraestructura.

El centro estará dentro del complejo del Hospital Muñoz Cariñanos, en la avenida de Jerez de la capital sevillana y cuenta con una inversión de 20,87 millones de euros, financiados con fondos Feder. Esta infraestructura va a permitir incorporar a la sanidad pública andaluza "uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica".

Sanz ha realizado este anuncio en el acto de presentación de los nuevos cinco CSUR (Centros, Servicios y Unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud) del Hospital Universitario Virgen del Rocío, según una nota remitida por la Junta.

Por su parte, ha subrayado que la protonterapia representa "un salto cualitativo en el abordaje del cáncer, al permitir tratamientos más precisos y eficaces, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la calidad de vida de los pacientes".

En este sentido, Sanz ha destacado que "Andalucía cumple su compromiso de incorporar innovación clínica útil allí donde más se necesita, reforzando un sistema sanitario público más moderno, equitativo y sostenible".

El proyecto contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, diseñado específicamente para albergar todas las áreas necesarias para la aplicación de este tratamiento avanzado, incluyendo espacios de tratamiento, simulación, física médica, enfermería, áreas administrativas, zonas de personal y servicios técnicos. La ejecución de las obras se ajustará al proyecto aprobado en noviembre de 2025 y contará con un plazo de ejecución de 24 meses.

Asimismo, Sanz ha señalado que este centro "situará a Andalucía a la vanguardia de la radioterapia en España, garantizando que los pacientes oncológicos puedan acceder a terapias de última generación dentro del sistema sanitario público, sin necesidad de desplazarse a otras comunidades".

En esta línea, ha puesto en valor que "la planificación y licitación de esta infraestructura responde a una estrategia ordenada y rigurosa, que combina inversión, excelencia clínica y responsabilidad en el uso de los recursos públicos".

El presupuesto base de licitación asciende a 20,87 millones de euros, IVA incluido, distribuidos en varias anualidades entre 2026 y 2028. El procedimiento de contratación será abierto, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, y el expediente queda exceptuado de la autorización previa del Consejo de Gobierno, en el marco de las medidas de agilización administrativa vinculadas a los fondos europeos.

"Con este nuevo centro damos un paso decisivo para consolidar una red oncológica pública más potente, más innovadora y más justa", ha concluido el consejero, quien ha insistido en que "la sanidad andaluza avanza con previsión, planificación y visión de futuro, poniendo siempre a los pacientes en el centro de cada decisión".

Esta nueva infraestructura responde a la instalación de uno de los equipos de protonterapia que forman parte de la donación de 280 millones de euros acordada por la Fundación Amancio Ortega con el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas para la adquisición de diez aceleradores de protones destinados al Sistema Nacional de Salud, entre ellos los que se ubicarán en Andalucía, éste de Sevilla y otro en Málaga que se licitará en breve.

La infraestructura permitirá albergar y poner en funcionamiento estos equipos donados, que representan una tecnología vanguardista en el tratamiento del cáncer en el sistema sanitario público