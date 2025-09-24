Junta aprueba una nueva Ley de Patrimonio "innovadora" para que los bienes dejen de ser un "problema"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, comparece en la rueda de prensa. A 24 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, q - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía, que tiene como objetivo avanzar en la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de la comunidad.

Con esta norma, que ahora comenzará su tramitación en el Parlamento para su aprobación definitiva, se actualiza el régimen jurídico en la materia --ya que el actual está vigente desde hace cuatro décadas--, al incorporar los "más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio autonómico, uno de los más grandes del país.

Así lo ha expuesto, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo, Carolina España, quien ha señalado que se trata de que el patrimonio deje "de ser un problema y pase a ser una solución". Ha indicado que cuando el PP-A llegó al Gobierno andaluz en 2018, se encontró con una gran cantidad de patrimonio que "ni siquiera estaba inventariado" y que costaba "un dineral" mantenerlo.

Estamos hablando, según ha apuntado, "de más de 400.000 bienes" y se está trabajando "para poner en valor todo este patrimonio, aprovecharlo y disfrutarlo".

El nuevo texto legal, que ha sido elogiado por el Consejo Consultivo como ejemplo de buenas prácticas legislativas, según España, busca garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos. Para ello, establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta y de sus agencias.

Además, contempla mecanismos efectivos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de Andalucía, que han sido señalados por el Consejo Consultivo por su carácter innovador. Al mismo tiempo, se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje.

Así, según la Junta, el texto legal se alinea con los principios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad organizativa, publicidad. transparencia, colaboración, coordinación y control que deben inspirar la regulación en orden a la correcta administración, defensa y conservación del patrimonio, como ha destacado también el Consultivo. La actual Ley del Patrimonio de Andalucía es del año 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma.

Todas las modificaciones legales que se han llevado a cabo a lo largo de los añoz quedarán contempladas en una nueva normativa patrimonial adaptada a la realidad jurídica actual y que, además, permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía, ya que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta.

"Esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas", según la Junta, que ha precisado que el esfuerzo desarrollado en los últimos años ha permitido "ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación".

Asimismo, se han recuperado 70 inmuebles procedentes de la operación de sale&lease back de 2014 (Operación Holmes), que ha generado un ahorro de más de 35 millones de euros anuales en alquileres a los andaluces.

En línea con la apuesta del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa, el proyecto de ley introduce medidas para agilizar y reducir al mínimo los trámites en operaciones patrimoniales, eliminando duplicidades y asegurando mediante herramientas digitales una gestión más ágil y coordinada en beneficio de los ciudadanos, frente a los procedimientos desfasados existentes, que dificultaban notablemente la utilización de los bienes para fines públicos.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

La norma apuesta por la transparencia y participación. Para ello, por primera vez la Junta pondrá a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.

Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento andaluz podría por ejemplo solicitar al Gobierno autonómico que se ponga en uso un inmueble abandonado.

De la misma manera, se refuerzan los procedimientos de concurso y negociado con concurrencia y publicidad, y se introduce como novedad la figura de la consulta de interés de mercado, con el objetivo de recabar información directa del tejido empresarial y la sociedad civil sobre cómo concretar, optimizar o mejorar determinados proyectos o preparar los correspondientes procedimientos de adjudicación.

En tercer lugar, la norma se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta, siendo por tanto "pionera en la implantación de los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente y la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles".

Así, se creará una 'bolsa de segunda oportunidad' para dar nuevo uso a mobiliario, material informático, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos.

Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados. Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.