La Junta aprueba el nuevo plan de acción de consumo, dotado con 5,5 millones de euros

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la aprobación del Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía para el periodo 2026-2028, que protege a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, frente a las disfunciones del mercado y la proliferación de nuevas formas de comercio, principalmente el modelo online, y a la creciente complejidad de las relaciones de consumo, "cubriendo de este modo las expectativas de los andaluces en materia de consumo".

Según ha informado la Junta en una nota, el presupuesto estimado para el desarrollo de este plan asciende a 5.506.078 euros, que financiarán la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia (3.799.078 euros) y la Agencia Digital de Andalucía (207.000 euros), entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, además de fondos Feder para la puesta en marcha de una aplicación web que modernice la herramienta de gestión informática de la administración de consumo andaluza.

Así, la misión del plan, que prevé la inclusión de la inteligencia artificial(IA) en la web Consumo Responde como herramienta para orientar y aportar una primera información a la ciudadanía o la elaboración de guías de consumo para personas vulnerables, es garantizar los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios en Andalucía, convirtiendo a la Junta en referente para los consumidores y usuarios en la defensa de sus derechos.

Además, de promover unas relaciones de consumo más equilibradas, en colaboración con las asociaciones, la ciudadanía y el sector empresarial, a través de un servicio público de calidad, proactivo y accesible que permitan satisfacer con éxito las expectativas de la sociedad.

De igual modo, este plan de acción se estructura en cinco líneas estratégicas que buscan mejorar el conocimiento que tiene la ciudadanía de sus derechos en materia de consumo y el cauce para ejercerlos; mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en la administración de consumo para aumentar la satisfacción de la ciudadanía; la colaboración y coordinación entre los distintos agentes implicados.

Sumado a sensibilizar e informar a las empresas sobre la normativa y las obligaciones que tienen con respecto a los consumidores y fomentar la participación del tejido asociativo y empresarial en la toma de decisiones sobre la defensa de los consumidores y, por último, facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de consumo potenciando la colaboración con la administración local.

Entre otras acciones previstas por el plan ha destacado la elaboración y difusión de una Carta de Derechos de los consumidores; una 'Guía de personas mayores consumidoras' y una para jóvenes sobre el consumo en el siglo XXI.

Asimismo, la Junta pondrá en marcha un nuevo sistema de hojas electrónicas de reclamaciones y la creación de un sistema experto basado en la IA que permita orientar a consumidores, empresas y profesionales del arbitraje acerca de la solución más probable a un conflicto en concreto.

Igualmente, se establecerá un nuevo sistema de bases de subvenciones de apoyo al tejido asociativo de consumo que incentive la participación ciudadana, la atención a los consumidores y el ejercicio de las acciones colectivas y la realización de acciones informativas sobre las campañas de inspección y sobre la normativa en materia de consumo dirigidas al empresariado que presta servicios y suministra bienes en Andalucía.

Finalmente, el plan prevé alcanzar acuerdos con la Red Andalucía Vuela para utilizar instalaciones como marco para integrar servicios digitales comarcales de consumo y el desarrollo de acciones para la profesionalización y especialización del personal de los servicios de consumo a nivel municipal.