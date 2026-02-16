La Junta aprueba el Plan Especial del Puerto de Sevilla para el desarrollo del Distrito Urbano Portuario

Recreación del futuro Distrito Urbano Portuario de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha aprobado definitivamente este lunes la Innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla, que afecta a 232.209 metros cuadrados de suelo del nuevo Distrito Urbano Portuario, enclavado en los terrenos comprendidos entre el puente de las Delicias y el puente del Centenario, y la avenida de La Raza de Sevilla y la dársena.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que, con este Plan Especial, la ciudad "se abrirá nuevamente al río Guadalquivir y permitirá que los sevillanos miren y vivan su río con esta operación de integración puerto-ciudad". Además, ha destacado el poder transformador de esta intervención, que "va a convertir espacios que estaban en desuso en un nuevo polo comercial, económico y social", según una nota remitida por la Junta.

En este sentido, ha resaltado que su aprobación es un "ejemplo del camino rápido y ágil que ha dispuesto la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para favorecer proyectos clave para el desarrollo de Andalucía". Por último, ha agradecido el enorme trabajo de la Autoridad Portuaria de Sevilla, a través de su presidente, Rafael Carmona, para que "este proyecto transformador de la ciudad pueda ser una realidad".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha calificado esta decisión "como un gran avance en la transformación del puerto que coincide con la conmemoración de los cien años del ámbito, la corta de Tablada y el Puente de Hierro, infraestructuras que supusieron la modernización del puerto de principios del siglo XX".

MÁS DE 230.000 METROS CUADRADOS

La nueva ordenación aprobada por la Junta recupera el contacto de la ciudad con la lámina de agua de la dársena del Guadalquivir. Además, permite los usos terciarios y comerciales, establece nuevos equipamientos y servicios públicos y prevé la creación de un gran espacio libre.

Asimismo, establece la ordenación urbanística detallada de 232.209 metros cuadrados de suelo al sur del puente de las Delicias, modificando los usos y determinaciones del Plan Especial de 1994. Así, se adaptará a los usos establecidos en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, más acordes con la realidad actual y el proceso de transformación del puerto de Sevilla, sobre todo en la zona del Muelle de Tablada y del Mirador Batán.

La Junta ha destacado que el ámbito del Muelle de Tablada "ejemplifica este proceso, marcado por el traslado progresivo de las actividades vinculadas al tráfico de mercancías hacia la zona sur, liberando la zona norte para usos más compatibles con el desarrollo urbano". En este espacio se localizan el Grupo de Naves de la Avenida de La Raza, parte de ellas construidas con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, y los Tinglados con fachada al cantil de la misma época.

Frente al carácter logístico y de almacenamiento que establecía el Plan Especial de 1994, la nueva ordenación impulsa con la rehabilitación de naves y tinglados usos terciarios, comerciales y dotacionales vinculados a la interacción puerto-ciudad, favoreciendo que estos espacios puedan ser disfrutados por la ciudadanía. Asimismo, se prevé la implantación de una nueva terminal de cruceros.

La Junta ha indicado que la intervención "realza el sistema de tinglados y almacenes", que constituyen elementos singulares del paisaje urbano y territorial. El plan garantiza la preservación de sus valores patrimoniales, asegurando la legibilidad e interpretación cultural del conjunto y reforzando la transmisión de la historia social del lugar. Al mismo tiempo, se busca potenciar la conectividad transversal con los barrios colindantes y el acceso al río mediante corredores peatonales entre las naves y su continuidad hacia el muelle.

En paralelo, la ordenación contempla una actuación singular en el entorno del Puente de las Delicias, destinada a mejorar su desembarco en la margen izquierda y a reforzar la conexión y continuidad entre el Muelle de Tablada y el Muelle de las Delicias.

Por su parte, en el área del Mirador Batán, situada al sur, se proyecta un gran espacio libre que se denominará Parque del Puerto, con una superficie de 41.602 metros cuadrados, que se conectará con el futuro Parque del Guadaíra.

En este ámbito también se refuerza la relevancia paisajística la presencia del puente de Alfonso XIII, reforzando su condición de hito paisajístico y referencia escénica. Junto al Parque del Puerto se contempla la creación de un nuevo espacio libre en el Muelle de Heliópolis, con 16.305 metros cuadrados de superficie, donde se prevé el desarrollo de otra actuación singular.