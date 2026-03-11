Junta apuesta por la reforestación en Cañada Real de los Isleños y marisma Gallega en Sevilla con más de 200 ejemplares

Labores de reforestación en Cañada Real de los Isleños y marisma gallega en Pilas (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PILAS (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de su Delegación Territorial en Sevilla, ha celebrado este miércoles una reforestación participativa en la Cañada Real de los Isleños y marisma Gallega, en el término municipal de Pilas (Sevilla).

Según ha indicado la Junta en una nota, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo Pinto, ha asistido, junto al alcalde de la localidad, Jose Leocadio Ortega, y varios concejales municipales, a esta acción enmarcada dentro del Programa de Participación y Sensibilización Ambiental, de la Red Natura 2000, que se está desarrollando desde la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en los espacios naturales protegidos de la provincia de Sevilla.

Gallardo ha destacado "la importancia de este tipo de acciones ya que tienen una función protectora fundamental para el medio ambiente y contribuyen a la estabilidad climática, a la protección de las aguas y el suelo, y a la mejora de la calidad del aire".

En este sentido, la delegada territorial ha añadido que "conservar nuestro patrimonio natural y mejorar el entorno más cercano es nuestro día a día. Esta reforestación supondrá la mejora para los usuarios de la vía pecuaria, dando sombra a los agricultores, ganaderos, senderistas, ciclista y caballista que transiten por estos caminos en sus actividades profesionales o de ocio, además de conservar la biodiversidad con las especies autóctonas".

Los participantes han realizado una tarea de plantación con más de 200 ejemplares, distribuidos en las dos márgenes del camino con distintas especies de romero, lentisco, encinas, pinos, retama, y lavandas entre otras especies de monte mediterráneo.

La reforestación ha contado con la colaboración de la asociación Alcarayon, comprometida con la conservación de la naturaleza, la educación ambiental y el voluntariado en el municipio de Pilas.

La actividad fomenta el mantenimiento y continuación de la reforestación de la Vía Pecuaria Cañada Real de los Isleños y Marisma Gallega para que en un futuro pueda regenerarse el monte mediterráneo que sirva como corredor ecológico y mejora de la biodiversidad del entorno.