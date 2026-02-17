La Junta apuesta en Sevilla por mejorar la empleabilidad en PEF y Formación para el Empleo a través de acreditaciones

Jornada informativa acerca de la empleabilidad en PEF y FPE a través de acreditaciones. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha acogido este martes una jornada informativa destinada a personal técnico relacionado con los Programas de Empleo y Formación (PEF) y Formación para el Empleo (FPE), tanto del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla y del propio Servicio de Formación de la Delegación, como técnicos, personal de apoyo a la inserción laboral y empleo, directores de los proyectos de empleo y formación de entidades colaboradoras y técnicos de entidades de formación para el empleo.

El objetivo de este encuentro, al que han asistido más de 120 personas y se repetirá en otras provincias andaluzas, ha sido informar sobre las posibilidades que tiene el alumnado actual y de anteriores convocatorias --tanto de PEF como de FPE-- de certificar oficialmente los conocimientos prácticos y teóricos obtenidos a lo largo del período formativo, "lo que aumentaría considerablemente sus posibilidades de inserción laboral", tal como destaca en un comunicado.

En este sentido, se trata de una población diana de más de 7.356 personas que durante 2025 recibieron algún tipo de formación a través de estos dos programas. Al respecto, hay que recordar que todo el alumnado que realiza Proyectos de Empleo y Formación cuenta desde el primer día con un contrato de formación en alternancia, lo que les permite adquirir competencias mediante trabajo efectivo.

En cambio, aquellas personas que se benefician de alguno de los cursos de las convocatorias de Formación para el Empleo no tienen esa posibilidad, pero sí reciben becas para el desarrollo de su período formativo. La jornada ha sido inaugurada por la secretaria general de Servicio Público de Empleo y Formación y directora gerente del SAE, María Victoria Martín-Lomeña; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla, Antonio Augustín, y el secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Florentino Santos.

Durante su intervención, el delegado ha recordado que "la cualificación profesional representa el sello de garantía que el mercado laboral exige hoy a nuestros trabajadores; es el mecanismo oficial que reconoce no solo lo que un profesional sabe, sino, fundamentalmente, lo que sabe hacer". Con esta jornada, "queremos que nuestros técnicos trasladen a los antiguos y actuales alumnos que sus habilidades, actitudes y años de experiencia pueden y deben transformarse en una acreditación oficial y cómo hacerlo".

"Sea a través de los títulos de FP o de los certificados de profesionalidad, alcanzar uno de los niveles de complejidad de nuestro Catálogo Nacional es la vía más directa para blindar su empleabilidad y dotar a Sevilla de un capital humano de excelencia, plenamente integrado en el Marco Español de Cualificaciones", ha añadido.

Por su parte, Martín-Lomeña ha recordado que la posibilidad de acreditar las cualificaciones profesionales forma parte del catálogo de servicios que se ofrece en las oficinas de empleo y es una herramienta más del nuevo programa T- Activamos, destinado a un total de 40.000 personas, de las cuales el 70% ya han pasado por las oficinas del SAE de toda Andalucía.

Finalmente, Florentino Santos ha destacado la importancia de la colaboración entre ambas consejerías en una acción que ha calificado como "buque insignia" para mejorar la empleabilidad y calidad de vida laboral de la ciudadanía. En este sentido, ha afirmado que en los últimos cuatro años se ha reconocido la cualificación profesional de más de 60.000 personas en toda Andalucía, con 300.000 estándares de competencias acreditados.

Tras la inauguración, Fátima Martínez, del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP), y Mercedes Soto, coordinadora del Área de Evaluación y Acreditación, han procedido a desgranar el procedimiento para las acreditaciones y a responder a las dudas de los asistentes. Las jornadas se desarrollarán próximamente en otras provincias de Andalucía.

TRES AÑOS DE APOYO AL EMPLEO Y LA FORMACIÓN

En los últimos tres años, la Consejería de Empleo ha apostado decididamente por la formación y el empleo en Sevilla. En las tres últimas convocatorias de los programas de Empleo y Formación (2023, 2024 y 2025), se ha invertido un total de 113,81 millones de euros en 744 acciones formativas, con 5.183 personas contratadas y 4.218 alumnos estimados.

Durante 2025, el presupuesto destinado fue de 21,40 millones de euros para 184 acciones formativas, con 1.128 personas contratadas, entre alumnado y personal técnico.

En cuanto a Formación para el Empleo, en 2025 se ha contado con un presupuesto total de 6,94 millones de euros y 6.445 personas formadas. De estas, se ha becado a un total de 1.160 personas, por un importe total de 863.997 euros. Las sumas totales arrojan un presupuesto para proyectos de Empleo y Formación y Formación para el Empleo en 2025 de 28,35 millones de euros y 8.484 personas formadas, de las cuales 1.128 fueron contratadas y 1.160 resultaron becadas.