La Junta asegura que el hallazgo de los restos arqueológicos "no afecta" a las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla

Grupo de arqueología trabaja en los hallazgos en las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla.- JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de infraestructura del transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y de Vivienda de la Junta de Andalucía, Eduardo Gutierrez, ha asegurado este viernes que el hallazgo de restos arqueológicos durante las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla "no afecta a los ritmos de trabajo".

Según ha indicado en una comparecencia ante los medios, "se pueden compatibilizar las obras con las excavaciones". Gutierrez ha confirmado que un equipo de arqueología "están trabajando" con las piezas que están "todavía pendientes de catalogación".

Este jueves, la Junta de Andalucía confirmaba el hallazgo de 40 fosas funerarias durante las obras del Metro en la avenida Doctor Fedriani. Se trata de un yacimiento de unos 50 metros de longitud, y que a espera de datación, serían restos de la época andalusí.

El responsable de la Junta ha asegurado que "desde el inicio de los trabajos" hay un equipo de arqueólogos que "van documentando y van revisando que todas las excavaciones" durante la obra. Gutierrez ha confirmado que se trata del "primer yacimiento encontrado en las obras del metro".

En esta línea, ha indicado que están trabajando dos equipos de arqueología y "al encontrarse unos restos de una fosa funeraria" se ha incorporado dos equipos de antropólogos. "Ahora mismo se están documentando, hay que datarlo y a partir de ahí, con las cautelas que nos impongan a través de la Consejería de Cultura, con la que estamos en comunicación de forma permanente, se decidirá el destino final", ha asegurado Gutierrez.

La Consejería ha recordado que el convenio suscrito entre la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la titular de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, reforzado en junio de 2025, tiene como objetivo compatibilizar el desarrollo de las obras con la protección del patrimonio histórico y facilitar la gestión de hallazgos de estas características.