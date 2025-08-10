La Junta atiende hasta junio a 1.117 menores víctimas de violencia vicaria y de género

Archivo - Almería.-Más de 150 menores fueron atendidos por violencia vicaria y de género en Almería durante 2024 - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La mitad de ellos son usuarios por primera vez

SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha atendido en Andalucía a 1.117 menores víctimas de violencia vicaria y violencia de género durante el primer semestre de 2025 a través de los programas de apoyo psicológico del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Casi el 50% de estos menores (555 personas) han acudido por primera vez a estos recursos especializados y gratuitos dirigidos a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género y a chicas entre 14 y 17 años que sufren violencia en sus primeras relaciones de pareja. Además, estos servicios también han asesorado a cerca de 900 madres, padres y/o tutores legales, según una nota de este departamento.

El servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género ha atendido a 974 menores de 0 a 17 años, de los cuales 501 son casos nuevos derivados entre enero y junio mientras que el resto (474) son menores que entraron en el programa con anterioridad a 2025 y su intervención continúa durante este año.

Se ha asesorado a 670 madres para que tengan información sobre los efectos psicosociales de la violencia machista en sus hijas e hijos, aprendan a identificar las señales de alarma previas a la reproducción de conductas de violencia, así como a mejorar las relaciones y la comunicación.

El programa se presta en las capitales, a través de los ocho Centros Provinciales de la Mujer; en los municipios, a través de la red de 180 Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM); así como en centros cuyas características impidan el desplazamiento de las usuarias, como centros cerrados de tratamiento de adicciones, módulos de mujeres en prisiones, o módulos de madres en prisiones. El 54,8% de las intervenciones se han realizado en la capital y el 45,2% en el medio rural.

Mientras tanto, el programa de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género y sexual ha ofrecido asistencia psicológica, individual y grupal, a 143 adolescentes que sufren o han sufrido violencia en sus primeras relaciones de pareja en Andalucía. Son 54 usuarias las que han acudido al Instituto Andaluz de la Mujer por primera vez durante este semestre.

Las menores atendidas en este recurso sufren mayoritariamente ciberviolencia de género a través de las redes sociales y servicios de mensajería, así como violencia sexual. El tramo de edad de 16-17 años concentra el 61,5% de las atenciones, seguido del tramo de 14-15 años con el 35,7% de casos.

Además, este primer semestre se ha intervenido con un 2,8% de chicas con 13 o menos años. El programa también ha orientado e informado a 208 madres, padres y/o tutores.

El Instituto Andaluz de la Mujer reforzó el pasado año todos los programas de atención psicológica a víctimas de violencia de género, que cuentan ahora con una inversión anual de 2,1 millones de euros, cifra que supone un incremento del 19% con respecto al anterior contrato que finalizó en junio de 2023.