La Junta autoriza la ampliación de capital de Epgasa para rehabilitar el Pabellón del Futuro de la Expo 92 de Sevilla

Archivo - Imagen del Canal de los Descubrimientos con la réplica del cohete Ariane-4 al fondo - LEGADO EXPO - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes una ampliación de capital de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa). Esta actuación contempla la reforma integral y adaptación del que fuera Pabellón del Futuro en la Exposición Universal de Sevilla en 1992 para albergar la sede de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc).

Según ha indicado el ejecutivo andaluz en una nota, esta ampliación "permite que se retome el proyecto suspendido en 2020 por el Covid". La intervención supondrá una inversión total de 6,7 millones de euros, incluyendo el proyecto, las licencias y la ejecución. Afectará a una superficie de 4.700 metros cuadrados útiles y 6.110 metros cuadrados construidos. Los trabajos se prolongarán durante 24 meses y habilitarán entre 175 y 215 puestos de trabajo.

La Aalicc es una entidad instrumental de la Consejería de Cultura y Deporte, cuyo fin es implementar las políticas culturales de la Junta de Andalucía. La Junta ha asegurado que desde su creación, la agencia ha atesorado una amplia experiencia en la gestión de las artes escénicas (música, danza, circo y teatro), flamenco, sector audiovisual, artes plásticas, el libro, la creación literaria y el fomento de la lectura, la difusión del patrimonio, y actividades de dinamización y participación ciudadana en archivos, bibliotecas y museos, entre otras.

Asimismo, ha señalado que la rehabilitación del pabellón, uno de los emblemas de la Expo 92, fue un acuerdo de 2016 para acoger las sedes de dos instituciones vinculadas a la Consejería de Cultura, como el Archivo General de Andalucía (AGA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAlICC).

En 2018 se entregó la parte de la obra que afectaba al sector norte para su uso como sede del Archivo General de Andalucía, pero quedó pendiente el sector sur.

La Junta ha destacado que este traslado "no sólo asegura la conservación de un edificio emblemático de la muestra universal", sino que permitirá "ahorrar" en torno a 600.000 euros anuales en el alquiler de su actual sede, en el Estadio de la Cartuja, que debe abandonar para la ejecución de las obras necesarias para adaptar el estadio como sede del Mundial de Fútbol de 2030.