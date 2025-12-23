La Junta autoriza la sustitución de parte de los tapices que recubren la Capilla de los Mareantes en el Alcázar

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha dado cuenta este miércoles de un total de once expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla. De los temas examinados, cuatro corresponden a Sevilla y siete a la provincia.

En Sevilla, según recoge la Junta en una nota, se ha aprobado la intervención recogida en la propuesta para la sustitución de parte del revestimiento de tejido de la Capilla de los Mareantes del Real Alcázar al considerar "acertadas y argumentadas" las actuaciones propuestas, aunque "se ha de contemplar la redacción de una memoria final describiendo la naturaleza, alcance y resultados a la terminación de los trabajos".

La Capilla de los Mareantes fue lugar de reunión de oficiales y cosmógrafos. Presidida por un retablo de la Virgen de los Mareantes, obra de primer tercio del siglo XVI de Alejo Fernández, mantiene un banco perimetral en donde, por encima del respaldar, se encuentra tapizados por telas franjas verticales en las que aparecen los escudos bordados de los Almirantes de Castilla. Los tejidos empleados en estas zonas presentan alteraciones derivadas fundamentalmente por la funcionalidad de la misma, la manipulación en limpiezas, condiciones medioambientales, entre otras, que precisan la intervención.

También en el Alcázar, la Comisión Provincial de Patrimonio ha autorizado la instalación de un atirantamiento enfrentado a una de las ramas del Ceiba Insignis de la Puerta del León que presenta riesgo de caída. El ente conservacionista entiende que la propuesta presentada está justificada y la actuación presenta escaso riesgo de daño a los elementos del patrimonio histórico que puedan verse afectados.

La Comisión ha informado a favor de la restauración de la talla de candelero de Madre de Dios del Rosario, de la parroquia de Santa Ana, al considerarlo conforme a las necesidades de conservación de la imagen y adecuado en los procedimientos, materiales y técnicas a emplear. La imagen de Gloria, fechada en 1816 y atribuida al Círculo de Juan de Astorga o de Juan Bautista, presenta daños estructurales en la zona del cuello y cintura causados principalmente por su carácter procesional.

Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de intervención en las pinturas murales de la Ermita de Nuestra Señora del Águila, por considerarla "suficient"e para las características y estado de conservación de la obra. No obstante, dado que estas pinturas fueron intervenidas en 1995 por la Junta de Andalucía, entre los contenidos de la obligada memoria final debe incluirse más información y documentación gráfica sobre aquella intervención y establecer las conclusiones pertinentes.

Por otro lado, ha dado luz verde a los trabajos arqueológicos preventivos en el espacio exterior de la Torre del Homenaje del recinto fortificado. El ente provincial considera que, desde el punto de vista técnico, los objetivos y planteamientos metodológicos propuestos son adecuados y conformes a los fines que justifican la intervención.

La Comisión ha establecido dos condicionantes a dicha intervención. En primer lugar, si en el transcurso de la labor descrita se hallasen bienes muebles o inmuebles, se destinará hasta el 20% del presupuesto total de la actividad arqueológica destinado a la conservación, restauración o difusión de los materiales y estructuras descubiertos en la actuación. En función de la naturaleza de los bienes, se establecerán las medidas específicas de protección física y conservación preventiva de bienes inmuebles y objetos muebles. En segundo lugar, en el caso de recuperación de bienes de carácter arqueológico deberán ser depositados en el Museo Arqueológico de Sevilla.

El proyecto deriva de la necesidad de un estudio técnico-arqueológico del espacio exterior a la Torre del Homenaje a fin de establecer el diagnóstico arqueológico en la zona de los exteriores de las Alcazabas occidentales que afectan al entorno de esta torre. Esta actividad se realizará con carácter previo a la redacción del correspondiente Proyecto de Conservación con las determinaciones establecidas en el Plan Almena II; documento coordinador de actuaciones en el Recinto Fortificado de Alcalá de Guadaíra 2019 /2030.

Ha autorizado la excavación arqueológica en extensión del conjunto defensivo de Los Paredones de Osuna. La actividad arqueológica preventiva propuesta, adecuada desde el punto de vista técnico y metodológico, tiene como finalidad profundizar en el conocimiento histórico, constructivo y funcional de la etapa renacentista de la fortaleza mediante el avance en el descubrimiento y estudio de las estructuras documentadas de la fase anterior, interpretadas como parte de la entrada monumental al Castillo-Palacio de los Duques de Osuna.

El objetivo general del proyecto de intervención --consistente en excavación arqueológica en extensión en el conjunto defensivo de Los Paredones dentro del proyecto de 'Recuperación y Consolidación de antiguas estructuras del entorno medieval de la Colegiata en Osuna'--, es la documentación, análisis y conservación del registro arqueológico vinculado al sistema defensivo medieval de la localidad de Osuna, con el fin de garantizar su correcta interpretación científica y su integración en las actuaciones de recuperación y puesta en valor del entorno medieval de la Colegiata.

La Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente del proyecto de conservación de la imagen de la Virgen de las Nieves del retablo mayor de la parroquia de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía. En Dos Hermanas, ha informado favorablemente de la intervención en el Manto de salida de Nuestra Señora de Valme por considerar que el diagnóstico realizado y los tratamientos propuestos son adecuados a las características y estado de conservación del bien. Es obra del taller de Sobrinos de José Caro, dirigido entonces por la bordadora Esperanza Elena Caro.

En la localidad de Écija se ha dado luz verde al proyecto de rehabilitación y puesta en uso de distintas salas junto al Patio de las Yeguas, del Palacio de los Marqueses de Peñaflor, al considerar que se trata de una intervención de puesta en uso de dependencias del inmueble que no produce afección a los valores del Monumento y que ayudará a su conservación y disfrute. La intervención se centrará en la recuperación de las salas existentes en la crujía junto al patio, recuperando sus dimensiones originales y supondrán la mejora y la ampliación del uso del inmueble.

Asimismo, con respecto al proyecto de restauración del Torreón T24 y propuesta de actuación sobre trazado de Lienzo L28 (subyacente) de la muralla medieval, se ha autorizado con las condiciones de eliminarse el zócalo de fábrica de ladrillo que introduce en la base a toda la construcción de la muralla; que el hueco de acceso al T24 que figura en los planos en la cara oeste --lado 03--, se realice en la cara sur --lado 2-- donde todo el paramento superior es de nueva factura, al igual que las gárgolas.

Además, en la fábrica de ladrillo de carácter neutro que se plantea en la actuación sobre el lienzo L28, debe incorporarse aquellos restos que supongan la huella dejada por las edificaciones históricas que han estado en contacto con dicho paramento, consolidándolos y dejándolas visibles. La cautela arqueológica ha quedado establecida por la aplicación directa del Pepricha y se advierte de la necesidad de presentar un informe de ejecución a la finalización de los trabajos.