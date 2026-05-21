La Junta avanza en la estrategia para el trío de eclipses con Andalucía como epicentro en 2027

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, en una reunión de la Comisión Interministerial para el seguimiento, preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el trío de eclipses 2026-2027-2028. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y con la coordinación operativa de la Fundación Descubre, ha avanzado en la construcción de la estrategia andaluza para el trío de eclipses 2026-2028, que se centrará especialmente en el eclipse total del 2 de agosto de 2027, en el que la comunidad tendrá un papel protagonista por las condiciones privilegiadas de observación en las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la iniciativa busca facilitar a la ciudadanía y a los visitantes una experiencia segura, rigurosa y singular, proyectando la región como territorio de conocimiento, innovación, ciencia compartida y turismo científico. Así lo ha puesto de manifiesto la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, durante su participación de forma telemática en la cuarta reunión de la Comisión Interministerial para el seguimiento, preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el trío de eclipses 2026-2027-2028.

Dicha comisión, en la que el orden del día ha incluido, entre otros asuntos, la presentación de las actuaciones llevadas a cabo por las comunidades autónomas, está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

De este modo, ha informado de que ya se ha constituido una Comisión Andaluza del Trío de Eclipses, en el que junto a Universidad están las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Turismo y Andalucía Exterior; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Además, la coordinación científico-técnica está apoyada por entidades andaluzas de referencia en astronomía e investigación como el Real Observatorio de la Armada (ROA), ubicado en San Fernando (Cádiz); el Observatorio de Calar Alto (CAHA) de Almería; el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con sede en Granada; el Foro del Espacio de Sevilla y la Fundación Descubre.

Esta última institución ha puesto en marcha la Oficina Técnica del Eclipse, que da apoyo a la coordinación institucional y a la línea de divulgación científica. Además, se está configurando un Equipo de Asesoramiento Científico, con especialistas propuestos por universidades, centros de investigación y patronos, orientado a producir contenidos rigurosos y a facilitar portavocías expertas.

En el plano territorial, el Real Observatorio de la Armadas en San Fernando será sede del evento central del eclipse total en 2027. Este fenómeno ofrecerá una oscuridad total en 115 municipios de la comunidad, concretamente en diez de Almería, 16 de Granada, 31 de Cádiz y 58 de Málaga, lugares donde, además, se prevén eventos oficiales provinciales.

Igualmente, la región será de nuevo protagonista del eclipse anular de sol del 26 de enero de 2028, que será visible en toda la región, a excepción de los municipios situados al sureste de Almería. Por su parte, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se podrá ver en Andalucía de manera parcial en escenarios como las playas de Huelva o Cádiz o en Sierra Nevada.

PROGRAMACIÓN DIVULGATIVA

En el marco de esta reunión, Garrido ha hecho referencia a las actuaciones divulgativas ya realizadas. Entre ellas ha destacado la creación de una página web central de campaña que funciona como hub informativo y divulgativo e implica un ecosistema de webs como El séptimo cielo, Turismo científico y Fundación Descubre, así como la campaña digital con el lema #ElEclipseNoSeImprovisa, cuyo objetivo era anticiparse y educar a la población sobre los riesgos, principalmente la seguridad de los ojos y la preparación de la ciudadanía a nivel logístico.

Asimismo, se han celebrado 'Cafés con Ciencia' en abril tanto en el ROA como en el IIA, a los que seguirán otros en las ocho provincia andaluzas, y se ha diseñado una muestra itinerante bajo el título 'Eclipsarte', sobre la visión del arte y la ciencia a lo largo de la historia, comisariada por Álvaro Martínez (Paseos Matemáticos) y Juan Ruiz (Kripties), con el asesoramiento científico de José Vilchez (IAA).

Del mismo modo, se ha organizado un curso de iniciación a la astronomía práctica en nivel cero (observación a simple vista) y nivel avanzado (observación con prismáticos y telescopios no profesionales), para los entusiastas del espacio y se abrirá una línea de Ciencia Ciudadana, que facilite la participación activa de la ciudadanía en cuestiones relacionadas con la protección del cielo oscuro. Para ello se podrán apoyar proyectos actualmente en marcha o diseñar algún nuevo proyecto conjunto.

Igualmente, en el terreno educativo, se planificará una línea específica que permitirá no solo facilitar recursos a los centros en torno a la astronomía, sino integrarlos como agentes difusores del conocimiento, así como la formación de los profesores en esta ciencia, con acciones como programas de observación participativa con formación previa ('Embajadores del eclipse'), kits educativos para colegios (explicación del fenómeno, seguridad visual, experimentos) y colaboración en formación del profesorado, con los centros de profesorado (CEP) y la Red Andaluza de Centros Steam.