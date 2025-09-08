La Junta avanza en la recuperación de cerca de un centenar de suelos contaminados

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez Parrado, ha subrayado este lunes en Sevilla que ya se han inventariado 128 emplazamientos potencialmente contaminados por actividades históricas, principalmente relacionadas con la minería. Lo ha hecho durante la inauguración del Congreso Internacional Eurosoil 2025 y del X Congreso Ibérico de Ciencias del Suelo, que se celebran hasta el 12 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

En su intervención, ha presentado los avances del Programa Andaluz de Suelos Contaminados, una de las iniciativas "más relevantes" de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en materia de investigación, prevención y recuperación de espacios degradados, según ha valorado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Desde la Junta han recordado que "se trabaja por el suelos, para conocerlos y recuperarlos". En este sentido, la directora general ha destacado que se han inventariado 128 emplazamientos potencialmente contaminados por actividades históricas, principalmente vinculadas a la minería. A ello se suman más de 400 investigaciones realizadas en los últimos diez años y alrededor de 100 recuperaciones voluntarias.

Jiménez Parrado ha señalado que "hablar de suelos en Andalucía es hablar de historia, de cultura y de futuro, porque este recurso nos conecta con su identidad y ofrece las bases para un desarrollo sostenible". En esta línea, ha indicado además que el suelo es un recurso no renovable y "esencial", cuya degradación se traduce en "pérdida de biodiversidad, erosión, desertificación, salinización y riesgos para la salud pública". "Protegerlos es protegernos a nosotros mismos", ha afirmado.

El Eurosoil 2025 es un evento organizado por la Confederación Europea de Sociedades de Ciencias del Suelo (Ecsss), en el que también se integra el X Congreso Ibérico de Ciencias del Suelo. Reúne a miles de profesionales, investigadores, representantes institucionales y de la sociedad civil, que durante cinco días abordarán 17 grandes áreas temáticas relacionadas con la conservación, la gestión sostenible y la recuperación de este recurso.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente participa como patrocinador oficial del congreso y dispone de un expositor en el que se difunden los avances del Programa Andaluz de Suelos Contaminados con el eslogan 'El suelo no es lo que pisas, sino lo que te sustenta. Protégelo'. Entre los materiales presentados se encuentra un vídeo divulgativo en el que se recuerda que el 75% de los suelos del planeta están degradados y que, de no actuar, podrían llegar al 90% en 2050, según datos de la Unesco. Asimismo, se subraya que más del 60% de los suelos europeos sufre ya procesos de degradación, de acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente.

En paralelo, este martes 9 de septiembre se celebrará el 5º Foro de Stakeholders del Observatorio Europeo del Suelo (EUSO), con el objetivo de impulsar la cooperación entre administraciones, centros de investigación y sector productivo.

PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y RECUPERACIÓN

Durante su intervención, la directora general ha explicado que el Programa Andaluz de Suelos Contaminados "no se limita a la recuperación de emplazamientos afectados, sino que impulsa medidas preventivas en las autorizaciones ambientales, promueve la investigación sobre los niveles de fondo geoquímico y ha desarrollado documentos de referencia para la caracterización, análisis de riesgos y descontaminación de suelos".

"En Andalucía se ha supervisado en la última década más de 400 estudios de calidad del suelo, lo que demuestra el compromiso con el control y la transparencia", ha sostenido Jiménez Parrado. En este punto, ha añadido que "la prevención es siempre la mejor inversión, porque evitar la contaminación evita también los elevados costes de descontaminar suelos y aguas".

La directora general ha puesto de relieve la "importancia" de la colaboración público-privada, señalando que "más de un centenar de empresas han asumido de forma voluntaria la recuperación de sus emplazamientos, lo que muestra que la conciencia ambiental se está incorporando de manera firme a la gestión empresarial en Andalucía".

VISOR DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS SUELOS

En el marco del congreso, la Consejería está dando a conocer el Visor de la Calidad Ambiental de los Suelos de Andalucía, una herramienta accesible a través de la Red de Información Ambiental (Rediam) que permite consultar de manera abierta y sencilla la información disponible sobre los suelos en la comunidad.

Jiménez Parrado ha destacado que "este visor es un instrumento pionero en España, que permite al conjunto de la ciudadanía conocer qué sabemos sobre los suelos, cómo los estudiamos y de qué manera avanzamos en su recuperación".

La herramienta recopila datos georreferenciados, capas de información y resultados de investigaciones, con el objetivo de mejorar la transparencia y facilitar la toma de decisiones tanto de administraciones como de particulares.

La directora general ha recordado que la degradación de los suelos está vinculada al cambio climático. "Un suelo degradado pierde su capacidad de absorber carbono y de retener agua, lo que aumenta nuestra vulnerabilidad a sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad", ha indicado. En este sentido, ha afirmado que "cuidar el suelo es también una forma de adaptarnos y luchar contra el cambio climático".

Asimismo, ha subrayado la estrecha colaboración con centros de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades andaluzas que han contribuido al desarrollo de estudios de fondo geoquímico, análisis de riesgos y metodologías de recuperación aplicadas en Andalucía. "Gracias a estas colaboraciones hemos podido avanzar en soluciones técnicas sólidas y reconocidas internacionalmente", ha dicho. La celebración de Eurosoil 2025 en Sevilla refuerza la posición de Andalucía como referente en la gestión y recuperación de suelos.

La directora general ha sostenido que "este congreso es una oportunidad histórica para compartir con el mundo la experiencia acumulada en Andalucía y para aprender de los avances científicos que se están llevando a cabo en otros lugares". Y ha continuado haciendo hincapié en que "nuestro reto es seguir avanzando en la protección de este recurso, con un enfoque integrado que vincule la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico y social".