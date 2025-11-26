Junta y Banco Santander firma un acuerdo de colaboración para impulsar la atracción de inversión extranjera en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, y el director territorial del Banco Santander en Andalucía, Manuel de la Cruz, en la firma del acuerdo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade y el Banco Santander han suscrito un acuerdo de colaboración para favorecer la atracción de inversiones a la comunidad. Este acuerdo de colaboración se enmarca en la estrategia 'Invest in Andalucía', la propuesta de valor de Andalucía Trade para atender al inversor extranjero en su implantación en la comunidad.

La rúbrica del acuerdo, que ha tenido lugar en la sede de Andalucía Trade, ha correspondido a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en calidad de presidenta de Andalucía Trade, y a Manuel de la Cruz, como director territorial del Banco Santander en Andalucía, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en un nota.

En este sentido, la Administración regional ha destacado que "Andalucía vive uno de los mejores momentos en inversión extranjera". Los 837 millones de euros captados en el último año suponen un 41% más que el año anterior, más del doble que la media de España, que creció un 19%. El sexenio 2019-2024 cerró con el mejor registro desde que se tienen datos homologables, 5.000 millones de euros.

La consejera de Economía ha puesto en valor el significado de este convenio para seguir avanzando en Inversión Empresarial Directa (IED) a través de "un modelo de colaboración público-privada", cuyo objetivo es "facilitar a las empresas en busca de localización la máxima información posible y ajustada a sus necesidades en Andalucía, desde el terreno disponible, datos sobre recursos humanos y materiales, información básica, posibles socios, contactos con otras administraciones y financiación pública, a lo que ahora se sumará la oferta de financiación privada del Banco Santander".

En este sentido, España ha explicado que "se trata de seguir mejorando el servicio de Invest in Andalucía, ampliando y mejorando el asesoramiento que ofrecemos a los inversores y, además, Banco Santander pondrá en conocimiento de sus clientes con proyectos de inversión productiva en Andalucía estos servicios de Andalucía Trade".

'Invest in Andalucía' ofrece uno de los servicios "más completos" al inversor del panorama nacional, ha destacado. De un lado, promocionan Andalucía como destino de inversión en aquellos países y sectores más interesantes para la comunidad por ofrecer grandes oportunidades de negocio como la aeronáutica y el sector aeroespacial, biotecnología y salud, energías renovables y nuevos combustibles, industria agroalimentaria, industria avanzada y metalmecánica, industria minera, química, logística, TIC, medios y servicios audiovisuales y semiconductores y microelectrónica.

Por otro lado, la agencia acompaña a los inversores en todas las fases de su implantación en un nuevo territorio. Desde la fase de planificación, ofreciendo la información necesaria para la toma de decisiones, hasta la fase de implementación, en la que se organizan agendas de reuniones y visitas a instituciones, empresas, universidades y potenciales socios financieros y tecnológicos. Asimismo, se coordinan recorridos por las localizaciones preseleccionadas y se presta asistencia para la obtención de permisos y la realización de los trámites administrativos requeridos para el inicio de su actividad.

Finalmente, en la fase de desarrollo o 'aftercare', se mantiene un seguimiento continuo del proyecto, se preparan propuestas específicas para la matriz y se ofrece asesoramiento en posibles planes de expansión dentro de la región.

Gracias a esta labor, en 2024 Andalucía Trade obtuvo el compromiso de 20 proyectos de inversión extranjera en Andalucía, con una inversión estimada de 670 millones de euros y la creación de más de 1.800 empleos.