La Junta celebra el centenario de ‘Mediodía’, la revista sevillana de la Generación del 27

Foto de los creadores de la revista 'Mediodía'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha anunciado la celebración, dentro de las actividades del centenario de la Generación del 27, los cien años de la revista 'Mediodía', la primera de las publicaciones literarias surgidas en torno al grupo poético cuyo primer número vio la luz en Sevilla en junio de 1926.

Según ha destacado la Junta en una nota, la conmemoración de los cien años de la hoja literaria constará de la celebración de unas jornadas y la edición facsimilar de la revista.

El facsímil de la revista 'Mediodía' contará con la edición del profesor José María Barrera y reunirá por primera vez los números de la primera época (del 1 al 14, publicados entre 1926 y 1929) y de la segunda época (el 15 y el 16, que circularon en 1933), nuevamente digitalizados. La iniciativa, impulsada por la Biblioteca de Andalucía, continuará con el rescate de otras publicaciones literarias andaluzas del 27.

"La sevillana 'Mediodía' inauguró en junio de 1926 el ciclo de revistas literarias del 27, a la que siguieron otras como la malagueña 'Litoral', la onubense 'Papel de Aleluyas' y la granadina 'gallo', convirtiéndose en un importante altavoz del movimiento de renovación de las letras españolas surgido en las primeras décadas del siglo XX", ha señalado la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo.

Asimismo, las jornadas '100 años de Mediodía. La revista del 27 sevillano' indagarán en la historia de esta publicación literaria el martes 9 y el miércoles 10 de junio, a partir de las 19,30 horas, en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (calle Abades, 14). Incluye, además, un paseo literario por la Sevilla de la revista 'Mediodía', fijado para el 10 de junio, a las 11 de la mañana.

"Se trata de conocer cómo surgió la revista, quiénes la hicieron posible y cuáles son sus logros a través de voces expertas como Rogelio Reyes, José María Barrera, Juan Lamillar, Javier La Beira y Eva Díaz Pérez, comisaria de las actividades de la Consejería de Cultura y Deporte para el centenario de la Generación del 27", ha explicado la consejera en funciones Patricia del Pozo.

Las jornadas '100 años de Mediodía. La revista del 27 sevillano', de acceso libre hasta completar aforo, comenzarán el 9 de junio, a las 19,30 horas, con la disertación de Rogelio Reyes Cano sobre 'La Sevilla en la que nació Mediodía', a la que seguirá la dedicada a la intrahistoria de la publicación a cargo de José María Barrera.

Al día siguiente, también desde las 19,30 horas, en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Juan Lamillar abordará la conferencia 'Romero Murube. Nostalgias de Mediodía' y, finalmente, Javier La Beira, director de la biblioteca del Centro Cultural Generación del 27, tratará en torno a 'La memoria de Mediodía en la biblioteca y el archivo de los Porlán".

También el 10 de junio, a partir las 11 horas, se llevará a cabo el paseo por la Sevilla de 'Mediodía' dirigido por Eva Díaz Pérez. Esta actividad gratuita, que tiene su salida en la Plaza de la Magdalena y que concluirá en los Jardines de Murillo, está limitada a 25 personas, por lo que requiere reserva de plazas previa en el correo electrónico: centenariorevistamediodia@gmail.com