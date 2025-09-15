La Junta consensúa el último borrador de la I Estrategia de la Industria Agroalimentaria Andaluza

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la inauguración de la tercera edición de Auténtica Premium Food. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado este lunes que la Junta de Andalucía consensúa a través de cuatro grupos de trabajo el último borrador de la Primera Estrategia de la Industria Agroalimentaria Andaluza.

Así lo ha señalado Fernández-Pacheco durante la inauguración de la tercera edición de Auténtica Premium Food, la que se erige como la mayor feria agroalimentaria del sur de España.

Durante la atención a medios, el consejero ha señalado la importancia que tiene la industria agroalimentaria en Andalucía, que supone el 20% del total a nivel nacional y que generan el 25% del empleo industrial en la región.

En esta línea, ha explicado que "con el objetivo de que el sector agroalimentario siga siendo punta de lanza a nivel económico, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con la Consejería de Industria, Energía y Minas, estamos ultimando la Primera Estrategia de la Industria Agroalimentaria Andaluza, que contará con 15 líneas de acción divididas por objetivos".

"Una estrategia que se encuentra en la fase final y que está siendo muy participada por todos los agentes sociales y económicos implicados a través de cuatro grupos de trabajo con la Mesa de Diálogo Social, Mesa de Interlocución Agraria, Landaluz y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía", ha detallado el titular del ramo, quien ha dicho que "en estos momentos se está terminando de perfilar y definir las medidas en un último borrador y la estrategia final se aprobará antes de final del año".

Al respecto, el consejero ha reconocido que "esta estrategia pone de manifiesto la dimensión y valor de la producción de la agroindustria andaluza, una fortaleza que va a aprovechar ferias como Auténtica para seguir posicionando el origen y la excelencia de unos productos que son parte de un sector agroalimentario cada vez más profesionalizado y estratégico".

Sobre Auténtica Premium Food, Fernández-Pacheco ha destacado que casi un tercio de las empresas que participan son andaluzas (102) y que "esta feria es muy importante a nivel promocional y sirve de escaparate para buscar sinergias con otras regiones, abrirse a nuevos mercados; así como consolidar la calidad y seguridad de nuestros productos, que son degustados en cualquier parte del planeta".