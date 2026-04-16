Junta considera a los Consejos Sociales como "conectores" entre la excelencia académica y las necesidades de la sociedad

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante su visita al Consejo Social de la Universidad de Sevilla (US). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha señalado que los Consejos Sociales "no son solo un órgano de supervisión, sino unos conectores necesarios entre la excelencia académica de los campus y las exigencias reales de la sociedad andaluza".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su visita al Consejo Social de la Universidad de Sevilla (US), donde ha sido recibido por la rectora, Carmen Vargas, y la presidenta del Consejo Social, Mercedes León. El consejero ha participado en el pleno del Consejo y ha conocido las nuevas instalaciones de este organismo. Además, ha visitado la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, sede de la institución académica, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota.

Durante su intervención en el pleno, Gómez Villamandos ha destacado el papel de los Consejos Sociales para el impulso de la investigación y la innovación, porque "sois intermediarios muy valiosos para estrechar la colaboración no solo de nuestras universidades al tejido empresarial, sino también de nuestras empresas a las universidades", ya que son "el puente de conexión" entre la institución académica y la sociedad.

"Tenemos ejemplos de éxito de esa conexión en todas nuestras universidades", ha asegurado el consejero, quien en este sentido se ha referido al Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla (CUAM, por su siglas en ingles) de la US, infraestructura clave para abordar los principales retos científicos y tecnológicos en el ámbito de la movilidad aérea del futuro.

Igualmente, ha aludido a otra iniciativa de la US como es el Tokamak Smart, "un proyecto ambicioso y prometedor que aspira a hacer realidad la fusión como fuente de energía comercial en las próximas décadas", ha subrayado.

Asimismo, el consejero de Universidad ha resaltado que la experiencia y dedicación de los Consejos Sociales en los diferentes ámbitos profesionales son "fundamentales" y ha puesto en valor la capacidad de conexión de los mismos con el primer escalón de acceso a la universidad.

En este contexto, Gómez Villamandos ha querido agradecer a los miembros de los Consejos su disposición, junto al resto de actores implicados, para hacer realidad proyectos como Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que entró en vigor el pasado mes de marzo y que "refuerza las funciones de estos órganos, reconociendo además el papel estratégico que desempeñan en el sistema universitario andaluz". De este modo, "la norma fortalece no solo su capacidad de supervisión, sino también la de conexión entre los campus y la sociedad para acercar aún más las esfera académica y la del tejido productivo y social".

El texto normativo recoge también la creación del Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, "garantizando que la la universidad siga siendo un motor de innovación, talento y cohesión social para toda nuestra comunidad autónoma", ha apuntado Gómez Villamandos. Mediante la ley se garantiza también para los Consejos una partida en los respectivos presupuestos de las universidades públicas andaluzas, que permita el adecuado cumplimiento de sus funciones y que se reflejará anualmente en el desarrollo del modelo de financiación.