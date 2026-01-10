Junta convoca los Premios Andalucía de los Deportes con once modalidades para reconocer trayectorias y logros deportivos

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha convocado los Premios Andalucía de los Deportes correspondientes al año 2025, con un total de once modalidades destinadas a reconocer las trayectorias más destacadas, los mejores resultados deportivos y las iniciativas relevantes desarrolladas en el ámbito del deporte andaluz durante el citado ejercicio.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado este miércoles, en la que se establecen las modalidades convocadas, el plazo para la presentación de candidaturas y el procedimiento de tramitación.

La convocatoria se ampara en la Orden de 7 de abril de 2010, por la que se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía de los Deportes, que tienen carácter anual y como finalidad otorgar público testimonio de reconocimiento a las trayectorias más destacadas en los diferentes ámbitos del deporte en Andalucía.

En concreto, la resolución señala que los premios se dirigen especialmente a aquellas actuaciones que, además de los resultados obtenidos, estén referidas a actitudes de comportamiento que atribuyan al engrandecimiento del deporte andaluz.

De acuerdo con lo dispuesto en la citada orden, la convocatoria corresponde a la persona titular de la Secretaría General para el Deporte y debe publicarse en el BOJA, tal y como se ha hecho en esta ocasión para los premios correspondientes al año 2025.

En cuanto al procedimiento, el plazo para la presentación de candidaturas será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes deberán presentarse conforme a los modelos que figuran como Anexo I y Anexo II de la resolución, e incluirán el modelo de solicitud y la memoria individualizada de la persona o entidad candidata, explicativa de los méritos realizados.

Dicha presentación de candidaturas deberá cumplimentarse exclusivamente por vía electrónica, a través del acceso habilitado en la dirección de la Junta de Andalucía correspondiente al procedimiento administrativo de estos premios.

El fallo del jurado se dará a conocer mediante resolución dictada por la persona titular de la Secretaría General para el Deporte, que será publicada tanto en la página web de la Consejería de Cultura y Deporte como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente convocatoria incluye un total de once modalidades. En primer lugar, se establece el premio al mejor deportista masculino, destinado al reconocimiento de aquella persona que se haya distinguido durante el año por sus resultados o actuaciones en competencias deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional.

Asimismo, se convoca el premio a la mejor deportista femenina, con idénticos criterios de reconocimiento por resultados o actuaciones destacadas en competiciones oficiales, en cualquier modalidad, especialidad o prueba deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes o por las federaciones deportivas internacionales.

La resolución contempla también los premios al mejor deportista con discapacidad, tanto en la categoría masculina como femenina, dirigidos a reconocer a personas que se hayan distinguido durante el año por sus resultados en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional en modalidades reconocidas. En los casos en los que la persona deportista requiera el apoyo de una persona guía o piloto, esta también recibirá el premio.

Entre las modalidades convocadas figuran igualmente los premios a la mejor promesa del deporte masculino y femenino, destinados a personas deportistas con categoría de edad inferior a la absoluta que se hayan distinguido durante el año por sus resultados o atuaciones en competencias oficiales, incluidas las de categoría absoluta, y que se encuentren en permanente progresión.

La convocatoria incluye también el premio al mejor equipo masculino y el premio al mejor equipo femenino, destinados a reconocer a conjuntos deportivos pertenecientes a clubes, sociedades anónimas deportivas o entidades que desarrollen actividades deportivas, que se hayan distinguido durante el año por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional.

Otro de los galardones previstos es el correspondiente a la mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia o las actitudes y comportamientos sexistas en el deporte, con el objetivo de visibilizar y reconocer actuaciones ejemplares en este ámbito.

La resolución convoca igualmente el premio al mejor gestor o gestora deportiva, destinado a premiar a la persona que más haya destacado durante el año por sus iniciativas en tareas de planificar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y potenciar el sistema deportivo andaluz.

Asimismo, se establece el premio al mejor deportista con el mejor expediente académico, denominado Premio Javier Imbroda, que reconocerá a la persona que haya destacado durante el año tanto por su expediente académico como por sus resultados o actuaciones en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional.

La normativa reguladora prevé además que, cuando concurran circunstancias excepcionales apreciadas por unanimidad, el jurado pueda otorgar menciones especiales no previstas en las modalidades recogidas en la orden ni en la resolución de convocatoria.