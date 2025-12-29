La Junta convoca el proceso selectivo para la dirección artística del Teatro Central de Sevilla

La consejera Patricia del Pozo, junto a la fachada principal del Teatro Central. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha convocado el proceso selectivo público para la contratación de la dirección artística de programación del Teatro Central de Sevilla, uno de los espacios escénicos de referencia de Andalucía.

Así lo ha publicado este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). "El Teatro Central es uno de los activos más importantes de Andalucía, en términos culturales, educativos, sociales y, sobre todo, en términos de vanguardia", ha valorado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Del Pozo ha destacado que la dirección artística de este espacio "requiere de un profundo conocimiento del sector de las artes escénicas y musicales, así como de una visión amplia de los distintos lenguajes y manifestaciones contemporáneas". La convocatoria, abierta a los profesionales con experiencia acreditada en dirección artística y programación escénica, se realizará mediante concurso y dará lugar a un contrato de tres años de duración, prorrogable hasta un máximo de dos anualidades adicionales.

El puesto contempla la responsabilidad sobre el diseño, planificación y ejecución de la programación escénica y musical del Teatro Central. El proceso de selección incluye una fase de baremación de méritos y una segunda fase centrada en la valoración de un proyecto de dirección artística y una entrevista personal. Será evaluado por una comisión presidida por la directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, Violeta Hernández, e integrada por la directora del Festival Cádiz en Danza, Lorena Benot, el adjunto a la dirección del Teatro Lliure, Cesc Casadesús y el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, como vocales, así como por los responsables de distintas unidades culturales de la Agencia.

Las personas candidatas deberán presentar un proyecto que defina las líneas estratégicas de programación, los objetivos artísticos y la estrategia de desarrollo de públicos del Teatro Central. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el BOJA, y toda la información relativa al procedimiento podrá consultarse en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

El Teatro Central inició su actividad escénica en 1992 en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, con el estreno de 'La Gallarda', de Rafael Alberti, y, en 1995, la Consejería de Cultura asumió su titularidad. En estos 30 años, el espacio se ha convertido en uno de los referentes por propuestas contemporáneas de teatro, danza y música bajo la dirección de Manuel Llanes.

Su labor ha contribuido al desarrollo de las artes en vivo andaluzas a partir de la convivencia y el intercambio de experiencias entre espectadores, artistas y creadores andaluces, nacionales e internacionales. Ello le ha convertido en lugar de referencia en las artes escénicas. Buena muestra de ello es el Premio MAX a la Contribución de las Artes Escénicas, concedido en el 2014.