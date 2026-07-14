La Junta da a conocer en Lebrija (Sevilla) sus ensayos de riego y fertirrigación sostenible del tomate de industria

La Junta da a conocer en Lebrija sus ensayos de riego y fertirrigación sostenible del tomate de industria. - JUNTA DE ANDALUCIA

LEBRIJA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha celebrado en Lebrija (Sevilla) una jornada demostrativa de riego y fertirrigación sostenible en tomate de industria y otros cultivos intensivos al aire libre, una iniciativa dirigida a agricultores y técnicos de la comarca en colaboración con la cooperativa Las Marismas de Lebrija.

La actividad, realizada en una parcela experimental del Sector B-XII de la cooperativa, pretende acercar al sector los avances en técnicas de fertirrigación sostenible, eficiencia en el uso del agua y mejora del manejo agronómico en condiciones reales de cultivo, reforzando así la transferencia de conocimiento entre la investigación aplicada del Ifapa y las explotaciones agrícolas.

En concreto, técnicos e investigadores de la sede de Chipiona del centro Ifapa Rancho de la Merced han realizado con un grupo de productores una visita técnica a los ensayos de tomate, incluyendo el ensayo de manejo de riego y fertirrigación y el ensayo de variedades comerciales de tomate de industria con evaluación de su estado agronómico, ha explicado la Junta en una nota.

Esta línea de trabajo del Ifapa también estudia en Lebrija el comportamiento del cultivo de pimiento al aire libre para trasladar sus resultados a los productores. Esta jornada de transferencia del conocimiento se enmarca en los proyectos del Ifapa que estudian soluciones tecnológicas para la gestión eficiente del regadío sostenible y para la fertilización sostenible en zonas vulnerables de contaminación, cofinanciados con fondos europeos Feder, así como en el proyecto operativo de I+D del instituto con la OPFH de tomate de industria de Las Marismas S.C.A. un convenio a través del cual se vienen realizando numerosas actividades de asesoramiento al riego, experimentación y apoyo a la innovación en fincas de dicha cooperativa.

Estos ensayos del Ifapa buscan un manejo más eficiente del agua y los fertilizantes mediante riegos por pulsos de alta frecuencia y la inyección continua de fertilizantes en el agua de riego, ajustada en este caso a las curvas de absorción de nitrógeno, fósforo, potasio y otros macronutrientes del tomate.

Concretamente, se ha realizado durante todo el cultivo un seguimiento mediante imágenes espectrales para conocer el vigor y el estado de la cubierta vegetal, mientras que diferentes sensores de humedad del suelo han permitido observar diariamente cómo disminuye la humedad, decidiendo así la frecuencia y duración de los pulsos de riego.

El trabajo se divide, por un lado, en ensayos en los que se comparan cuatro estrategias de riego basadas en diferentes coeficientes de cultivo y se calculan las necesidades de agua a partir de la evapotranspiración de referencia y de la previsión meteorológica.

Los resultados preliminares de estos trabajos muestran que la reducción del volumen de agua, dependiendo del coeficiente de cultivo aplicado, no ha provocado diferencias significativas en los índices espectrales de la cubierta vegetal. Esto indica que, hasta el momento, los tratamientos con menor consumo de agua mantienen un desarrollo vegetativo similar.

Por otra parte, en los ensayos de variedades se comparan doce variedades comerciales de tomate de industria utilizando el mismo seguimiento mediante imágenes espectrales y sensores de humedad del suelo. En este aspecto, aunque se han observado diferencias entre los valores medios de los índices espectrales de las variedades, los resultados solo permiten valorar su desarrollo vegetativo durante el ciclo.

La conclusión definitiva de estos trabajos del Ifapa las obtendrán los técnicos e investigadores tras la recolección mediante la toma de datos de producción de cada parcela experimental, la calidad de los frutos, el rendimiento y calidad de la pasta de tomate procesada, así como la eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes. Estos datos permitirán comprobar si el ahorro de agua mantiene la producción y la calidad, así como determinar qué estrategia de manejo y qué variedades ofrecen los mejores resultados.