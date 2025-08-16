La Junta defiende la "garantía de futuro" de la tauromaquia en Andalucía

EL consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en las novilladas de Cazalla de la Sierra (Sevilla). - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía ha elegido el municipio de Cazalla de la Sierra (Sevilla) para acoger este sábado una novillada sin picadores en la que se han probado nuevos útiles de torear, en concreto, banderillas y divisas diferentes a las habituales.

"Somos garantes de la esencia de la tauromaquia, pero queremos seguir avanzando y garantizando el futuro de la fiesta", ha asegurado el consejero del ramo, Antonio Sanz, durante un acto en el Casino del municipio, según ha recogido la Junta en una nota de prensa. El Gobierno andaluz, con esta prueba, cumple lo acordado en las terceras Jornadas Técnicas de Presidentes y Delegados de la Autoridad, celebradas el pasado marzo en Granada.

Uno de los temas destacados de aquel encuentro ha sido el análisis y evaluación de los útiles de torear, en el marco de la aplicación del nuevo Reglamento Taurino de Andalucía. En dicho encuentro han estado presentes el veterinario Julio Fernández y el matador de toros y fabricantes Manuel Sales, los cuales plantean las mejoras que se ponen a prueba.

En una primera etapa, la divisa y la banderilla. Sanz ha explicado que "vamos a probar estas nuevas tipologías manteniendo la verdad de la tauromaquia". Por otro lado, un jurado técnico compuesto por funcionarios de la Secretaría General de Interior, la Unión de presidentes de Plazas de Toros, Consejo Andaluz de Veterinarios y profesionales taurinos elaborará un informe y lo presentará en el Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos de Andalucía a finales de año para sacar las conclusiones sobre la prueba realizada este sábado.

El consejero ha declarado que "las escuelas taurinas representan el futuro de la Tauromaquia y que son espacios de formación, transmisión de valores y experimentación técnica". Además, ha avanzado que "hoy son la banderilla y la divisa y en el futuro pueden ser la pica y el estoque", y ha defendido que el Gobierno andaluz "busca proteger la Tauromaquia a largo plazo".

Según ha indicado la Junta, la prueba se realiza durante la segunda semifinal del XXXI Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Práctica, que culmina en la Gran Final el próximo 30 de agosto en Villacarrillo (Jaén) y que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia 'Pedro Romero'.

Esta novillada es, al igual que el resto del ciclo, retransmitida por Canal Sur Televisión en directo. Se lidian seis novillos de la ganadería portuguesa de Condesa de Sobral para los espadas Isaac Galvín, Juan Jesús Rodríguez, Noel García, Cristian Restrepo, José A. de Gracia y Fernando Lovera.

Por último, el consejero ha aprovechado el acto en Cazalla de la Sierra para anunciar que "Andalucía acogerá la final de la próxima Liga Nacional de Novilladas". Este proyecto, impulsado por la Fundación del Toro de Lidia, "es una competición taurina que reúne a jóvenes novilleros que todavía no han tomado la alternativa para que puedan darse a conocer y medirse a otros compañeros".