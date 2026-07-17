La Junta destaca que la facturación "récord" de la industria aeroespacial refuerza como "referente europeo" a Andalucía

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en la presentación del informe del sector aeroespacial andaluz de 2025 en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha presentado, junto al presidente del clúster Andalucía Aerospace, Fernando Alarcón de la Lastra, los resultados de la industria aeroespacial de la comunidad correspondientes a 2025, ejercicio en el que cosechó una facturación récord de 3.228 millones de euros, y generó empleo directo para 16.391 trabajadores.

Según ha informado la Junta en una nota, para Paradela, estos datos, con un incremento del 10,79% en la cifra de negocio y del 5,78% en generación de empleo en comparación con 2024, evidencian "el salto industrial que atraviesa Andalucía y su consolidación como polo aeroespacial europeo". Además, durante la presentación de los principales parámetros del sector ha destacado que es la primera vez que esta actividad económica, "pieza central y estratégica de la economía andaluza", supera la barrera de los 3.000 millones de facturación, lo que le permite rozar ya el 14% del PIB industrial y el 1,38% del PIB regional.

Según ha remarcado el consejero, ambas tasas de representatividad son el fruto del crecimiento sostenido manifestado por esta industria, que en la última década ha aumentado su volumen de negocio un 37,7%, tal y como recoge el informe que cada año confecciona el clúster Andalucía Aerospace. De igual modo, Paradela ha hecho hincapié en que esos buenos resultados económicos tienen su traducción directa en la creación de más empleo de calidad, con 900 puestos adicionales con respecto a 2024 y un 24% más si se compara con 2022.

En ese contexto, ha explicado que, de la plantilla dedicada a este segmento económico, el 43% está ocupado por titulados universitarios y el 40% por graduados en Formación Profesional. En relación con este aspecto, el titular de Universidad e Industria ha subrayado la voluntad del Ejecutivo autonómico de continuar reforzando el talento, ya que constituye "motor y empuje de la velocidad de crucero que alcanza el aeroespacial andaluz". Además, ha señalado al papel "crucial" que desempeñan "el sistema universitario, los centros tecnológicos y la Formación Profesional Dual en la cualificación de los ingenieros y los técnicos que hoy sostienen este sector".

En este contexto, ha recordado la puesta en marcha el pasado curso del Centro de FP Aeroespacial Javier Imbroda, ubicado en La Rinconada (Sevilla), al que se sumará en breve el Centro de Referencia Aeroespacial en Jerez (Cádiz), destinado a reforzar el Hub Aeronáutico Net Zero.

PAPEL DE ANDALUCÍA EN LAS CINCO PALANCAS DE IMPULSO DEL SECTOR

En lo que respecta a las diferentes áreas que componen esta actividad, Paradela ha indicado que Andalucía dispone de las capacidades necesarias para jugar un papel muy importante en las cinco grandes palancas que impulsan el sector: la defensa, la aviación civil, el espacio, los sistemas no tripulados y la descarbonización. Atendiendo al comportamiento que ha arrojado el espacio, ha manifestado que este segmento se consolida en el ecosistema industrial andaluz, pasando de un 6% de ventas en 2024 a un 7% en 2025 e incrementando su tejido con dos empresas nuevas.

Asimismo, ha apostillado que "ya no somos una región especializada en aeroestructuras, sino una potencia espacial, con iniciativas como la incubadora de startups espaciales 'ESA-BIC Andalucía' que impulsa la Junta o el consorcio Saeta, que diseñará el primer satélite cien por cien andaluz". A estos proyectos, ha sumado, igualmente, las oportunidades que también generan el Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados (CEUS), ubicado en Moguer (Huelva), para el despegue de los sistemas no tripulados y la nueva movilidad aérea o actuaciones como el Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) en Cádiz, ambos financiados por la Junta, así como los programas Eurodrone y Sirtap.

En su intervención, el consejero también ha hecho referencia a otras acciones relevantes para el sector que abundan en el avance hacia la sostenibilidad como es la firma del convenio con el programa europeo Clean Aviation para lograr una aviación "más competitiva y limpia".

ANDALUCÍA CONCENTRA CASI EL 40% DE LAS EXPORTACIONES

Por otro lado, el consejero de Universidad e Industria ha expuesto que el aeroespacial es una de las actividades que más contribuye al crecimiento de las exportaciones andaluzas, representando el 38,4% de las ventas aeroespaciales al exterior a nivel nacional, una realidad que refleja la integración de su tejido empresarial en las cadenas de valor globales. "Andalucía conquista nuevos mercados, siendo India el segundo país donde exportamos", ha puntualizado para añadir que es, igualmente, destino atractivo de grandes inversiones de las principales empresas del sector como ocurre con el nuevo centro de Ryanair, la implantación de la compañía Pilatus o el A330 MRTT de Airbus.

Otro parámetro destacado por Paradela ha sido la productividad de las empresas auxiliares, que ha crecido un 6,33% en el último año, lo que convierte a dicha industria "en un ámbito cada vez más productivo e innovador", según ha afirmado. Por último, el consejero ha destacado en su discurso la relevancia que adquiere en este ámbito la colaboración público-privada, resaltando la contribución de Andalucía Aerospace y de las más de 150 empresas que conforman el sector.