La Junta destaca la inversión de más de 57 millones de euros en mejora y dotación de materiales escolares en Sevilla

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha puesto en valor este miércoles el "compromiso firme" del Gobierno de Juanma Moreno con la educación pública de la provincia, destacando la inversión en actuaciones de mejora y dotación de materiales suma, en los dos últimos meses, un total de 57,2 millones de euros.

En el conjunto de Andalucía, la Administración autonómica ha destinado a estas actuaciones un total de 267,6 millones; el 21,37% del total andaluz corresponde a Sevilla, según ha indicado la Junta en una nota.

Por su parte, Ricardo Sánchez ha explicado que estas inversiones representan "un avance más" en la política de mejora de las infraestructuras educativas impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, "reforzando la calidad de los entornos escolares, fomentando su sostenibilidad y garantizando un marco adecuado, tanto para la actividad docente como para el aprendizaje del alumnado".

Asimismo, el responsable de la Administración andaluza en Sevilla ha detallado que, de este montante, un total de 12 millones de euros se ha destinado a la mejora de la climatización en colegios e institutos; 37 millones a la conformación de aulas digitales y 8,2 millones a mejoras generales del centro o materiales. Las actuaciones se han realizada en centros educativos de los 106 municipios sevillanos.

Ricardo Sánchez ha destacado que, "en apenas dos meses, todos los municipios sevillanos han recibido inversiones para infraestructuras y equipamientos educativos". "Una inversión sin precedentes en Sevilla, que muestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la educación pública de la provincia", ha subrayado.

En esta línea, el delegado de la Junta de Andalucía ha destacado que las inversiones que la Administración andaluza ejecuta "supondrá la transformación real de la educación en Sevilla y la mejora directa del alumno".

Según datos de la Administración, en los últimos seis años la Junta de Andalucía ha destinado un total de 122 millones de euros a obras en 439 centros educativos de la provincia. De ellos, se ha destinado más de 51 millones a la construcción de 12 nuevos centros educativos públicos.

La provincia cuenta en la actualidad con ocho nuevos centros de Infantil y Primaria (CEIP), tres institutos de Educación Secundaria (IES) y un centro público integrado de formación profesional (Cpifp). En la ciudad se Sevilla se han finalizado 173 actuaciones con un presupuesto superior a los 30 millones de euros.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla ha concluido resaltando que, con estas ayudas el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, "refuerza la autonomía de los centros que son los que identifican de primera mano las necesidades desde el punto de vista del equipamiento, instalaciones y materiales y, con estos fondos, tendrán la posibilidad de afrontarlas con recursos propios".