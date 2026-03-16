La Junta destaca Lebrija (Sevilla) como "ejemplo" de sede judicial "accesible y de calidad" en partidos pequeños

El consejero de Justicia, en el centro, junto al alcalde (d) tras la visita al Consistorio de Lebrija. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado este lunes en Lebrija (Sevilla) el esfuerzo de la Junta por acabar con las deficiencias de las infraestructuras judiciales en la provincia, donde están en marcha nuevas sedes o ampliaciones en diez de los 15 partidos judiciales.

En este sentido, ha destacado la sede judicial, inaugurada en la pasada legislatura, como "ejemplo de sede accesible y de calidad" en la provincia de Sevilla, especialmente para partidos judiciales pequeños, que cuentan con una o dos plazas de jueces en el tribunal de instancia, informa la Junta en una nota de prensa.

Con su visita a Lebrija, durante la que ha mantenido una reunión con el alcalde, José Benito Barroso, en el Ayuntamiento, Nieto completa su recorrido por todos los partidos judiciales sevillanos y prácticamente la totalidad de los 85 partidos judiciales andaluces. Una visión de conjunto que le permite señalar que Lebrija "es uno de los pocos edificios judiciales de la provincia que se encuentran en buena situación, gracias a la inversión realizada por el Gobierno de Juanma Moreno la pasada legislatura".

Nieto ha subrayado el trabajo iniciado entonces con la compra de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de la capital y las nuevas instalaciones de Lebrija, inauguradas en 2020, que dotaron al partido judicial de espacios más amplios y plenamente accesibles que han facilitado la implantación del nuevo modelo de tribunal de instancia.

La Junta compró el edificio en 2017 y tras las obras la nueva sede judicial se inauguró en 2020 tras una inversión de más de un millón de euros. Nieto ha destacado que el edificio cuenta con equipamientos fundamentales para ofrecer un servicio moderno, digital, accesible y humano tales como una estancia para declaraciones por videoconferencia, una sala de espera específica para víctimas de violencia de género --que impide cualquier contacto incluso visual con el agresor-- y un área de detenidos con acceso independiente.

Son equipamientos que prevén todos los proyectos de nuevas sedes incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 y de los que ya disponen los profesionales de Lebrija y los casi 50.000 vecinos no solo del municipio sino también de El Cuervo y Las Cabezas de San Juan, que integran el partido judicial.

En este sentido, ha defendido la apuesta del Gobierno andaluz por dotar de instalaciones dignas no solo a las capitales y grandes ciudades sino a los partidos judiciales más pequeños del interior de Andalucía "para garantizar la misma cantidad y calidad de servicios a sus vecinos" y facilitar así un reparto más equilibrado de la población en el territorio.

El consejero ha subrayado que Sevilla es, junto con Cádiz y Málaga, la provincia en la que el Plan contempla más proyectos ante el déficit de sus sedes judiciales en la mayoría de los partidos tras décadas de abandono.

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA

En el caso de Sevilla, el citado plan incluye nuevas sedes o ampliaciones en diez de los 15 partidos judiciales, entre ellos la Ciudad de la Justicia de la capital o el nuevo edificio en alquiler en Marchena con el que se ha puesto fin a uno de los principales puntos negros de Sevilla y Andalucía.

Además, la Consejería está reformando la sede de Écija, en el edificio histórico de la Casa de las Tomasas, y rehabilitará el Palacio de los Cepeda en Osuna, la Casa Palacio de los Leyva en Lora del Río y la antigua sede judicial de Cazalla de la Sierra, contribuyendo así a la conservación del patrimonio de la provincia.

La Junta ha suscrito convenios de colaboración público-pública con los Ayuntamientos de Carmona, Alcalá de Guadaíra y Utrera para dotar de nuevas sedes a estos partidos judiciales. También con el de Dos Hermanas para ampliar las actuales instalaciones y con el de Estepa para la cesión de un antiguo colegio y un solar anexo destinado a albergar el tribunal de instancia.

Nieto ha defendido al respecto la colaboración con ayuntamientos gobernados por distintos partidos en aras del interés general, porque "cuando la política la convertimos en un choque permanente quien pierde es el ciudadano". "Quienes estamos hoy aquí creemos en una política de entendimiento y diálogo, de colaborar para que las cosas mejoren", ha valorado.

El consejero se ha referido al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) como un ejemplo de esa colaboración entre instituciones, ya que los proyectos que ejecutan los ayuntamientos son cofinanciados por el SEPE, la Junta y las Diputaciones. En este sentido, ha defendido la necesidad de "reenfocar" el programa para adaptarlo a las necesidades actuales e impulsar más la formación orientada a la inserción laboral, así como proyectos no solo de obras sino también de prestación de servicios que generen actividad y empleo estable.

Por su parte, el alcalde de Lebrija subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar una justicia más cercana, eficiente y accesible a la ciudadanía. Asimismo, Nieto destacó que la coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento está permitiendo avanzar en la mejora de los servicios judiciales que se prestan desde Lebrija a toda la comarca.

El alcalde recordó que en diciembre de 2020 se inauguró la actual sede judicial situada en la calle Corredera, unas instalaciones que supusieron un avance significativo respecto al antiguo edificio. Entre las mejoras incorporadas se encuentran una sala de declaraciones por videoconferencia, una sala específica de atención a víctimas y espacios adaptados para la custodia de detenidos, además de accesos diferenciados para garantizar mayor seguridad y funcionalidad.