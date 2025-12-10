Junta destaca papel de la industria "en la identidad andaluza"

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela (d), participa junto al presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura (i), en la celebración del 15º aniversario del International Training Centre (ITC) Air - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de las actividades propuestas por la Consejería de Industria, Energía y Minas para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía, celebrado el 4 de diciembre para poner en alza el papel de la industria en la identidad andaluza y las raíces históricas del sector en la sociedad andaluza.

Según se recoge en una nota de la Junta, Andalucía cuenta con "una larga tradición industrial que ha moldeado la sociedad andaluza durante muchos años, especialmente en aquellos lugares donde su presencia ha tenido especial peso, y ha contribuido a conformar su historia".

"Sin embargo, no todos los andaluces identifican la industria como un elemento que forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestros valores y de nuestro futuro", según se añade.

Bajo la denominación 'La industria andaluza por bandera', estos actos programados y organizados por la Consejería de Industria han buscado "ahondar en las raíces históricas destacando el carácter identitario de nuestra industria como un valor propio de Andalucía, conectándolo con el presente y futuro de una actividad especialmente relevante y arraigada en los diferentes territorios".

Así, las actividades se han desarrollado entre el 1 y el 5 de diciembre de 2025 y han tratado de poner en valor la industria de la piedra y mármol de Almería, la industria naval en Cádiz, la industria de la salud en Granada, la industria química y energética de Huelva, la tecnológica de Málaga y la aeronáutica en Sevilla.

Las citas han centrado su atención en los valores que sustentan hoy día el desarrollo de estas actividades industriales como son la sostenibilidad, la seguridad de las operaciones, el respeto por el entorno y la búsqueda de la mayor integración en el territorio, y que están alineados con las políticas públicas de la Junta de Andalucía en todos sus ámbitos sociales y económicos, reforzando y complementando los mismos.

De esta manera, en Almería el evento ha abordado la situación actual y de futuro del sector del mármol en la sede de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), que ya cuenta con más de 45 años de historia. El evento ha mostrado el orgullo de su riqueza natural, de una minería tan apegada a la tierra que ha moldeado durante generaciones el oficio de los canteros, y que ha llevado la labor de quienes transforman la piedra y el mármol hacia cotas de la más alta calidad y saber hacer.

Asimismo, se han tratado los retos que enfrenta un sector altamente internacionalizado que busca sus nuevas estrategias para avanzar en competitividad, en la diferenciación y en la modernización a través de la sostenibilidad y la digitalización.

En Cádiz, han contrastado la visión y experiencia de un empresario senior y uno joven sobre la industria en la provincia en el contexto de un mercado naval globalizado y como sector estratégico que requiere de elevada especialización, y que resulta fundamental para la economía andaluza y gaditana, tanto por su contribución directa como por su efecto tractor.

No en vano, agrupa a sectores como la construcción, reparación, mantenimiento y transformación de buques y estructuras offshore, construcción de embarcaciones náuticas y de recreo, apoyado en el sector auxiliar que le da soporte.

En Granada, se ha organizado un evento cuya principal actividad es la mesa redonda dedicada a poner en valor la sólida tradición y el presente de la industria farmacéutica y de la salud en la provincia, así como sus perspectivas de futuro. Dentro del ecosistema de este sector en Europa, la fabricación de productos farmacéuticos se abre camino en Andalucía a través de las provincias de Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Málaga, y cuenta con un elemento clave para su desarrollo en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, en cuya fundación tuvo lugar el encuentro.

En Huelva, bajo el lema 'Del Polo de promoción industrial al Valle del Hidrógeno. Estado actual de la industria en Huelva' se abordó la situación actual de la industria química y energética y su evolución. El evento, en colaboración con la Universidad de Huelva y con la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), ha evidenciado cómo el sector ha conseguido la convivencia con la ciudad y cómo proyecta un futuro sostenible basado en nuevos vectores energéticos.

En Málaga, el coloquio 'Los primeros del PTA', desarrollado en colaboración con el grupo de Talento Senior del Club Málaga, ha congregado a ejecutivos que formaron parte de las compañías y entidades del Parque Tecnológico de Andalucía, ahora Málaga TechPark, y su ecosistema de innovación. La cita ha permitido ahondar en los primeros pasos de un sector tecnológico que ha convertido a Málaga en referente de ámbitos con gran proyección en las TIC en conexión con otros sectores como salud, automoción, medio ambiente, biotecnología o formación y recursos humanos.

En Sevilla se ha llevado a cabo un análisis de la evolución del sector aeronáutico, realizando un recorrido por su historia, el presente y el futuro que impulsa la aviación civil y militar. La cita ha estado organizada con la colaboración con Airbus, como empresa tractora del sector en Sevilla, y la participación de la Cámara de Comercio de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla, la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla, el clúster Andalucía Aerospace, así como empresas y profesionales del sector. El evento tuvo lugar en la factoría de Airbus en Tablada.