La Junta destina casi 12 millones de euros para la mejora de la climatización de 720 coelgios de la provincia de Sevilla

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, presentado el plan 'Mejora tu centro'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado este jueves conocimiento del nuevo plan 'Mejora tu centro'; impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en este caso destinado de forma específica a mejorar la climatización de sus instalaciones. Con una dotación global cercana a los 55 millones de euros procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, prevé la ejecución de actuaciones en 3.481 centros educativos públicos.

En una nota de prensa remitida por la Junta, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha explicado que a la provincia de Sevilla se destinan 11.803.084 euros para la mejora de 720 centros educativos de los 106 municipios; y representa un 21,8% del total andaluz.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Junta de Andalucía con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

Por su parte, Sánchez ha destacado el "compromiso" del Gobierno andaluz en la mejora de los equipamientos de los espacios educativos de la provincia. "Garantizar unas aulas adaptadas a las necesidades de alumnos y docentes es clave para avanzar en igualdad de oportunidades".

El delegado del Gobierno andaluz en Sevilla ha resaltado que la principal novedad del plan reside en el modelo de ejecución, dado que la Junta de Andalucía realizará una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización de 2025. Esta medida "refuerza la autonomía de gestión económica". De esta forma, esta fórmula permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, ha explicado que los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones.

De esta manera se asegura que las soluciones sean "las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz". Araúz ha agregado que los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los centros específicos de Educación Especial; los conservatorios de música y danza; los centros de Educación Permanente (Ceper); los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; las residencias escolares; los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

191.032 euros para 9 centros de Arahal; 210.879 euros para 12 centros en Coria del Río; 100.967 euros para 4 centros en Constantina; 793.844 euros para 51 centros en Dos Hermanas; 69.423 euros para 4 centros en Cazalla de la Sierra; 176.691 euros para 8 centros de Estepa; 302.388 euros para 19 centros de Utrera; 187.869 euros para 15 centros en Morón de la Frontera; 56.937 euros para 3 centros en Burguillos; 133.350 euros para 10 centros en Osuna; o 3.240.415 euros para 186 centros en la capital, en Sevilla; son solo algunos ejemplos en los 106 municipios sevillanos.