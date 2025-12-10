La Junta destina más de 1,4 millones de euros para las comunidades andaluzas en el exterior

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en el acto de la Federación Entidades Culturales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la concesión de subvenciones destinadas a las comunidades andaluzas en el exterior para el ejercicio 2025. Estas ayudas se dirigen a actividades de promoción cultural, orientación a la población andaluza residente fuera de Andalucía y al mantenimiento de las entidades que forman la red asociativa andaluza en otros países.

Las subvenciones se conceden en el marco de la Ley 8/2006 del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, que regula estas comunidades como entidades sin ánimo de lucro orientadas a preservar la identidad andaluza y a mantener el vínculo con Andalucía. Asimismo, dan cumplimiento a lo previsto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que reconoce la participación de los andaluces en el exterior en la vida social y cultural del pueblo andaluz, tal como ha recordado la Junta en una nota.

La convocatoria 2025 se ha realizado conforme a las bases reguladoras aprobadas por la Orden de 30 de abril de 2024 y se estructura en dos líneas. La línea COAN está dirigida a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía. Por su parte, la línea Fedco está destinada a federaciones o coordinadoras de dichas entidades. El presupuesto total asignado asciende a 1.419.283,81 euros. La línea COAN cuenta con 1.154.283,81 euros y la Fedco con 265.000 euros.

Para esta convocatoria se han recibido 150 solicitudes, de las cuales 149 han sido estimadas tras la tramitación correspondiente. Las resoluciones finales han otorgado 143 subvenciones a la línea COAN por 1.150.614,69 euros y seis subvenciones a la línea Fedco por 265.000 euros. El volumen global supone cuatro ayudas más que en el año anterior y un incremento del crédito del 31% respecto a 2024.

Estas subvenciones refuerzan el papel de las comunidades andaluzas en el exterior en la difusión de la cultura andaluza, en la proyección de la imagen de Andalucía en otros países y en el apoyo a la integración de la población andaluza residente fuera del territorio autonómico. Con esta convocatoria, la Junta de Andalucía consolida su apoyo al tejido asociativo andaluz en el exterior y a las actividades que desarrolla en beneficio de la ciudadanía andaluza en el mundo.