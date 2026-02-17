La Junta destina más de 250.000 euros a reforzar redes de saneamiento y mejorar el viario de Paradas (Sevilla)

Visita del delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, a Paradas (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PARADAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, ha visitado este martes Paradas (Sevilla), donde se ha reunido con el alcalde, Rafael Cobano, y ha podido ver las obras realizadas para reforzar la red de saneamiento del Camino El Birrete gracias a una subvención de la Consejería de casi 100.000 euros otorgada el año pasado.

Según ha señalado la Junta en una nota, en esta y otras zonas se han ejecutado trabajos de consolidación y revestimiento de taludes con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), con una aportación de la Junta de 154.196,87 euros.

Por su parte, Millán ha destacado la importancia de la cooperación económica con las entidades locales ante "el problema de la financiación municipal". "En el Gobierno andaluz somos conscientes de que sin ayuda carecen de recursos suficientes para atender los problemas y necesidades de los vecinos, por eso desde 2018 la Junta ha duplicado el presupuesto para el Plan de Cooperación Municipal y hoy mismo el presidente presenta el Plan Andalucía Actúa para la recuperación de los municipios afectados por el último tren de borrascas", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que, "al margen de planes extraordinarios como el que ahora se pondrá en marcha o los recursos activados el año pasado por las DANA", la Consejería de Administración Local convoca cada año la línea de ayudas Feclima para la reparación de infraestructuras y equipamientos municipales afectados por lluvias e inundaciones.

El año pasado, Paradas fue uno de los municipios beneficiados con estas ayudas que han permitido reforzar la red de saneamiento del Camino El Birrete.

Asimismo, Millán se ha referido a los proyectos ejecutados con cargo al PFEA para la consolidación y revestimiento de taludes en Puente del Birrete y entre la calle Benjamín Palencia y la carretera SE-5201, la urbanización de las calles Gavilanes, Platero y Donadio y la renovación del pavimento en el viario de la barriada Diamantino García. Unas obras que, además de mejorar el entorno urbano "han dado trabajo a 240 vecinos y generado 4.162 jornales".

El PFEA es un programa cofinanciado por el Gobierno central, que a través del SEPE sufraga la mano de obra, la Junta de Andalucía y las Diputaciones provinciales, que costean los materiales. En concreto, el Ejecutivo andaluz aporta el 75% del coste de éstos y las Diputaciones el 25% restante.

El año pasado, la aportación de la Junta a los proyectos del PFEA en Paradas ascendió a 134.342,55 euros. Millán ha señalado que en la nueva convocatoria, cuyas obras se ejecutan este año, la Junta vuelve a aportar 154.197.87 euros para cofinanciar nuevas obras de urbanización y pavimentación en varias calles del municipio así como trabajos de remodelación en zonas verdes.

"El PFEA es fundamental para que los ayuntamientos puedan mantener y mejorar infraestructuras y servicios públicos y contribuir a fijar la población al territorio en la Andalucía rural", ha subrayado el delegado tras señalar que la Consejería ha diseñado la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía que apuesta por "las oportunidades que ofrecen nuestros municipios para atraer nuevos vecinos y lograr un reparto más equilibrado de la población en el territorio".