La Junta destina más de 261.000 euros al IES Cantely de Dos Hermanas (Sevilla) para su modernización

El delegado territorial de Educación, en el centro, visita el IES Cantely de Dos Hermanas - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha visitado el IES Cantely de Dos Hermanas para conocer de primera mano las actuaciones de mejora ejecutadas en el centro gracias a las diferentes líneas de financiación impulsadas por la Consejería.

En una nota de prensa, Araúz subraya que "la mejora de las infraestructuras educativas constituye una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno, porque invertir en los centros es invertir en la calidad de la enseñanza, en el bienestar del alumnado y del profesorado y en unas mejores condiciones para el aprendizaje".

Asimismo, ha destacado que actuaciones como las desarrolladas en el IES Cantely "reflejan el compromiso de la Consejería con unos centros educativos cada vez más modernos, confortables y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa".

Durante la visita, el delegado ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo y ha recorrido las instalaciones del instituto para comprobar el resultado de las inversiones realizadas, dirigidas a mejorar las infraestructuras, el confort de los espacios educativos y la dotación tecnológica del centro.

Una de las principales actuaciones verificadas ha sido la ejecutada con cargo a los Fondos de Confort Térmico, que ha supuesto una inversión de 27.738 euros. Gracias a esta financiación, el centro ha instalado numerosos equipos de climatización tipo split frío-calor en prácticamente todas las aulas, mejorando las condiciones ambientales en las que alumnado y profesorado desarrollan su actividad diaria.

Asimismo, el delegado ha conocido las actuaciones realizadas a través del programa 'Mejora tu Centro', que ha permitido al instituto disponer de 25.000 euros para atender necesidades prioritarias de conservación y mantenimiento. Con esta dotación se ha reforzado el cerramiento de las pistas deportivas, se han sustituido las puertas de los aseos del alumnado y se han reparado diversos desperfectos interiores provocados por las filtraciones de agua de lluvia.

En materia de transformación digital, el IES Cantely ha recibido una inversión de 106.992,63 euros destinada al equipamiento digital del centro. Esta actuación ha permitido incorporar nuevos recursos tecnológicos, entre ellos pantallas digitales interactivas, ordenadores portátiles, impresoras 3D, gafas de realidad virtual, equipos de radio y otros dispositivos que contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje y a impulsar la competencia digital del alumnado y del profesorado.

Durante la visita también ha informado del inminente inicio de una nueva actuación de mejora de las infraestructuras del instituto. La próxima semana comenzarán los trabajos de impermeabilización de las cubiertas, una intervención promovida por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y valorada en más de 100.000 euros, que permitirá solucionar los daños ocasionados por los últimos episodios de lluvias y reforzar la protección y conservación del edificio.

El delegado ha agradecido el trabajo y la implicación del equipo directivo del centro, cuya colaboración ha resultado fundamental para identificar las prioridades de actuación y optimizar los recursos puestos a disposición del instituto.

En conjunto, la inversión acreditada en el IES Cantely asciende a 261.731 euros, una cifra que pone de manifiesto el esfuerzo de la Junta de Andalucía por seguir modernizando las infraestructuras educativas, impulsar la digitalización de las aulas y ofrecer al alumnado espacios de aprendizaje más seguros, confortables e innovadores.