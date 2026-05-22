La Junta destinará más de 37 millones para 1.347 VPO en alquiler en Andalucía de promotores públicos y privados

Archivo - Parcelas de la Vega de Acá en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destinará 37,6 millones de euros para que promotores públicos y privados puedan solicitar ayudas para la construcción de nuevas viviendas protegidas en alquiler a precio asequible. Son ayudas en régimen de concurrencia no competitiva y se han adscritos 28 promociones que suman 1.347 viviendas. Estas promociones son las que pueden solicitar las subvenciones tras haberse inscrito en 2025 en el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler o cesión de uso.

Así figura en la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. Estas ayudas son una de las medidas para ampliar la oferta de viviendas incluidas dentro del Decreto Ley de Medidas Urgentes. En él, se recogen actuaciones encaminadas a agilizar el desarrollo de suelos urbanizado o la creación de una bolsa de suelo para vivienda protegida.

La Junta anima a los promotores a que se adhieran presentando sus proyectos a una convocatoria que no existía hasta 2019 con la llegada del Gobierno de Juanma Moreno. Desde su puesta en marcha, la Junta ha concedido subvenciones por más de 311 millones de euros a promotores públicos y privados que han facilitado la construcción de más de 7.000 viviendas protegidas en alquiler.

Tanto las solicitudes como la documentación se presentarán de forma telemática por el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía. Las solicitudes incluirán datos identificativos de la entidad promotora y de la promoción, la línea de ayudas a la que se va a adscribir y el coste subvencionable que va a solicitar.

La convocatoria de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler consta de dos líneas a la que adscribirse. En el caso de la primera línea, las promociones de alojamientos o viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, que deben contar con instalaciones, servicios y zonas de interrelación. La segunda línea, por su parte, incluirá espacios comunitarios para la convivencia de las personas destinatarias, tipo cohousing.

La adscripción al programa, que está financiado por el Plan Vive En Andalucía y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, supone la obligación de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde la fecha de la calificación definitiva. Esta circunstancia deberá constar en la calificación definitiva e inscribirse en nota marginal en el Registro de la propiedad.