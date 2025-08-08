La Junta dispone de 34 acuerdos con ayuntamientos y ONG para que menores infractores en Sevilla

Imagen del Centro Especializado de Alto Rendimiento 'La Cartuja' de Sevilla. - CONSEJERÍA DE JUSTICIA, JUNTA DE ANDALUCÍA

Sevilla 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública facilita a los menores infractores el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces, como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que se desarrollan en servicios municipales y entidades sociales de Sevilla. En la provincia de Sevilla existen actualmente convenios con 28 ayuntamientos y seis ONG con sede en la provincia.

Según una nota de prensa de la Junta de Andalucía, entre estas entidades se encuentran asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión, así como organizaciones deportivas como la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

Estos convenios han sido firmados recientemente por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto; y el presidente de la RFAF, Pedro Antonio Curtido. La Administración regional ha destacado que dichos acuerdos "facilitaron durante el pasado año la ejecución de 872 medidas de medio abierto en la provincia".

El perfil de los menores que cumplen este tipo de medidas, según la Consejería, corresponde mayoritariamente a varones (81,5%), españoles (90,2%), con edades comprendidas entre los 16 y 17 años (51,2%). A nivel andaluz, durante el año pasado "se dictaron un total de 4.681 medidas de medio abierto", han asegurado.

El Gobierno andaluz tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto.

Para ello, han destacado La Ley del Menor, que el pasado enero cumplió 25 años, el cual "otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas".

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces se encuentran las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas. Según ha señalado Nieto, estas actuaciones tienen como objetivo "la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto, mediante actividades que reparen el daño causado a la sociedad".

Para facilitar la ejecución de estas tareas, la Consejería mantiene convenios con 251 ayuntamientos de todas las provincias andaluzas. Esto permite que los menores puedan "cumplir sus medidas en su localidad de residencia, sin necesidad de desplazarse", y así "reparar el daño en su entorno más cercano". La colaboración con los ayuntamientos suele centrarse en trabajos relacionados con la limpieza municipal o el mantenimiento de parques y jardines.

Además, la Junta también colabora con 45 entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran la Asociación Verdiblanca de Almería, El Timón de El Ejido, Cruz Roja en Cádiz, la Fundación Promi y Córdoba Acoge, el Banco de Alimentos en Huelva y Sevilla, la Fundación Deportiva del Málaga CF, la ONG Madre Coraje, Autismo Sevilla, la Fundación Prolibertas, Cocemfe Sevilla y la RFAF, entre otras.

Según Nieto, la colaboración con estas organizaciones "permite a los menores infractores tomar conciencia de otras realidades sociales y fomenta una educación en valores que los aleje de conductas conflictivas".

Durante 2024, se han ejecutado en Andalucía 567 medidas socioeducativas y 321 prestaciones en beneficio de la comunidad. La Consejería ha subrayado que "en ningún caso estas tareas son remuneradas ni sustituyen puestos de trabajo".

Los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para garantizar el cumplimiento de medidas de libertad vigilada, que fueron "las más impuestas por los jueces de menores en el último año (1.875 medidas)".

Por último, los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales, se encargan del seguimiento del cumplimiento de las medidas, elaborando informes y comunicaciones dirigidas a los jueces. "Dichas gestiones se pueden realizar ya de forma telemática, gracias a la herramienta Prisma, que permite la existencia de un único expediente digital por cada menor", según ha recordado el consejero.