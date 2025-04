La Junta exige financiación para acoger a más menores migrantes y acusa a Sánchez de "reventar" el sistema de protección

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez financiación extraordinaria para acoger a más menores migrantes no acompañados y ha acusado al Gobierno de "imponer" una política migratoria. "Es que no se puede pedir solidaridad a las comunidades autónomas. ¿Y la suya dónde está? ¿La solidaridad es que se le den 26 niños a Cataluña y 800 a Andalucía?".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Loles López ha lamentado que la falta de política migratoria "coordinada, planificada y financiada" va a poner en peligro el sistema de protección de los menores, que, ha alertado, "va a reventar". Andalucía acogió en 2024 un total de 2.615 menores migrantes y ahora está "al límite de ocupación", ya que las más de 6.000 plazas que tiene en todo el sistema, tanto para menores extranjeros como los no extranjeros, está a más del 96% de ocupación.

Preguntada sobre dónde serían acogidos los menores migrantes no acompañados que le corresponden a Andalucía en virtud al reparto entre comunidades tras la reforma de la Ley acordada entre el Ejecutivo de Sánchez y Junts, la consejera ha respondido: "Eso es lo que le pregunto al Gobierno. Las 240 plazas que quedarían libres no son para los niños que nos trasladen desde Canarias. Son para todo el sistema, es decir, para los niños que llegan a las costas; los niños a los que un juez retira la tutela a los padres... Vamos a cumplir, sí, pero dentro de nuestras posibilidades porque, si no, lo que ponemos en peligro es la protección y el interés del menor".

Para la responsable de las políticas migratorias y de menores en Andalucía, el Gobierno central "al final, ha hecho un decreto en función del interés de Sánchez", que ha pactado "con un prófugo de la Justicia". "Andalucía ha sido una tierra solidaria toda la vida y lo vamos a seguir siendo. Y lo vamos a seguir siendo siempre cumpliendo la ley y siempre en la medida de nuestras posibilidades porque si no lo que van a hacer es reventar el sistema de protección de las comunidades autónomas. Eso es lo que va a ocurrir", ha subrayado.

Sobre la posibilidad de que Andalucía presente un recurso ante el Constitucional, la consejera ha confirmado que se "está haciendo el estudio pertinente" por parte del Gabinete Jurídico. Pero partimos de lo que partimos. Estamos hablando de niños, vamos a cumplir la ley, vamos a cumplirla paralelamente con la protección y el interés del menor". En cuanto al requerimiento presentado por el Gobierno de Juanma Moreno para que el Ejecutivo reconozca a los más de 600 niños que han entrado en la comunidad andaluza con apariencia de adultos, como éste "no ha sido respondido y ha pasado el plazo, estamos preparando los informes para llegar a la Justicia".