La Junta extrae 215.000 kilos de corcho de alta calidad en el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla

Archivo - La Junta promueve nuevos modelos de gestión de los alcornocales andaluces para incrementar la captura de carbono - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Delegación Territorial en Sevilla y la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), ha puesto en marcha la sexta edición de la Escuela del Corcho y la gestión sostenible de los aprovechamientos forestales en el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, del que se han extraído un total de 215.000 kilos de corcho de alta calidad, de una superficie de 2.193 hectáreas.

En total, el trabajo se está desarrollando por dos equipos de 32 y 26 trabajadores cada uno. Se prevé que se creen, al menos, un millar de jornales para completar todo el trabajo, ha apuntado la Junta en una nota. Se trata de una actuación prevista en el Plan de Gestión Integral de la Sierra Norte de Sevilla (PGI), un modelo de gestión que, en palabras de la delegada de Sostenibilidad, Inmaculada Gallardo, "año tras año, dinamiza el territorio y garantiza un aprovechamiento responsable de los recursos naturales, destacando en estas fechas, la saca del corcho".

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia y el alcalde de Almadén de la Plata, José Carlos Raigada, han visitado el Grupo de Montes Las Navas y Otros, acompañados por los técnicos del PGI. Allí, han tenido la oportunidad de supervisar la correcta ejecución del aprovechamiento forestal y la evolución del descorche, planificado en el Programa Anual de Mejoras y Aprovechamientos del citado Plan de Gestión Integral.

En las Navas, se ubicará el patio central del corcho donde se recepcionará toda la producción de la campaña 2026 para su selección, conservación y separación de los lotes, que saldrán a la venta en subasta pública, donde los industriales tendrán a su disposición un corcho de calidad para los distintos destinos de este: tapón de calidad, tapón técnico, y corcho triturado para un sinfín de productos.

Inmaculada Gallardo ha conocido de primera mano el desarrollo de esta sexta "Escuela de Corcheros de Sevilla", que recientemente ha comenzado en ambos montes, con 18 aprendices guiados por dos expertos corcheros. "El objetivo -ha explicado- es formar jóvenes en las labores propias del descorche en los montes, actividad que requiere una alta especialización y para la cual existe una alta demanda laboral".

El aprendizaje incluye contenidos sobre el alcornoque y su hábitat, técnicas de extracción, desembosque y clasificado, tipos de productos y factores que inciden en la calidad del corcho, así como formación en prevención de riesgos laborales. Con la puesta en marcha, una temporada más, de esta escuela, la Junta de Andalucía busca fomentar el relevo generacional en el campo, además del asentamiento en el mundo rural y la fijación de la población al territorio.

Andalucía es una potencia mundial en producción de corcho, un material natural, escaso y de alta calidad, con aplicaciones cada vez más amplias. La Comunidad andaluza ya abarca el 16% de la producción mundial del corcho. Más allá de su valor comercial, estos elementos brindan beneficios ambientales incalculables como la captura de carbono, el ser un espacio de refugio de vida, la protección del suelo y belleza natural. Una vez extraído, en los montes propiedad de la Junta de Andalucía, el corcho se clasifica según su calidad (para tapón, refugo o bornizo) y se subasta públicamente conforme a la normativa vigente.

Se trata de un material sin sustituto sintético en la industria debido a sus propiedades únicas, representa una fuente de ingresos clave para numerosos municipios andaluces. Además, los alcornocales ofrecen importantes servicios ecosistémicos como la captura de CO2 la conservación de la biodiversidad y la prevención de la erosión, consolidándose como un símbolo del paisaje natural andaluz. Las propiedades del corcho se evalúan a partir del espesor o calibre y del aspecto de las planchas de corcho, marcando así las diferencias en precio según se trate de corcho para tapón natural, tapón colmatado, tapón técnico y/o tapón aglomerado.

El corcho es un producto natural con características físico-mecánicas significativas y diferenciales, no existiendo en la industria un producto sintético que las iguale, de ahí su gran valor. Este elemento constituye además una de las fuentes de renta más representativas procedentes del medio natural, de gran importancia para la economía de buen número de municipios rurales.

El Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, con una superficie protegida de 177.484 hectáreas, constituye uno de los grandes referentes ambientales de Andalucía y un eje estratégico para la conservación de los ecosistemas mediterráneos. Este espacio, declarado en 1989 y reconocido como Reserva de la Biosfera, ZEC, ZEPA y Geoparque Mundial de la Unesco, integra dehesas, bosques y valles fluviales que sustentan una elevada biodiversidad y la presencia de especies de especial interés para la conservación, como el lince ibérico y el águila imperial ibérica.

La Junta de Andalucía desarrolla en este enclave una gestión orientada a la protección de los hábitats, la prevención de incendios, el impulso del uso público y la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, consolidando a Sierra Morena de Sevilla como un espacio clave para la sostenibilidad y el desarrollo rural de la provincia.