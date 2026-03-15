La Junta finaliza la ejecución de los muros del túnel de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla en Pino Montano

Obras de la Línea 3 del metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha concluido los cerca de tres kilómetros de pantallas --2.946 metros-- del primer tramo de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, incluidas las pantallas de las dos estaciones subterráneas de este tramo, que son las de Pino Montano y Los Mares.

Así lo ha señalado este domingo en una nota la Consejería que dirige Rocío Díaz, quien ha resaltado que, con la construcción de los muros pantalla, concluye "la fase más molesta para los ciudadanos, que han sido pacientes con una obra que, sin duda, va a marcar el futuro de la movilidad del barrio".

Con los muros ya concluidos, los trabajos se centrarán en la losa de cubierta, que ya está ejecutada en más de una cuarta parte, y en la conformación, ya bajo tierra, del túnel. En paralelo, a lo largo del año 2026 se "irá recuperando progresivamente el viario del barrio, como hemos hecho hace unas semanas con la apertura de la calle Garrochistas", según ha precisado la consejera.

En esta primera fase se han construido las pantallas laterales, que conforman los muros de hormigón armado del túnel. Estas estructuras alcanzan aproximadamente 21 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de siete plantas, y penetran en los distintos estratos del subsuelo hasta quedar ancladas en la capa de terreno competente, lo que garantiza la estabilidad del recinto de excavación. En la ejecución de las pantallas se han empleado alrededor de 50.000 metros cúbicos de hormigón, el volumen equivalente a 20 piscinas olímpicas.

Durante los trabajos han llegado a operar simultáneamente hasta tres equipos de pantalladoras, integrados cada uno por una grúa de orugas principal, equipada con cuchara bivalva para la perforación del terreno, y una segunda grúa auxiliar que apoya en las labores de colocación de la armadura de acero y el hormigonado de cada módulo.

En los últimos días se han ido retirando los equipos de pantalladoras de las calles Mar de Alborán y Agricultores. De hecho, uno de ellos se ha trasladado al tercer tramo, en la Macarena, con lo que se acelerarán las obras con varios equipos operando de manera simultánea en la ejecución de pantallas en la avenida Doctor Fedriani, como, según subrayan desde la Junta, se comprometió la consejera de Fomento, que también avanzó que a mediados de abril llegaría otra maquinaria más potente, para ejecutar las pantallas a mayor profundidad, en la zona donde irá la estación del Hospital Macarena.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla contará con una longitud de 7,5 kilómetros entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, además de un ramal técnico de 1,3 kilómetros para la conexión con los talleres y cocheras. Sólo este primer tramo de Pino Montano abarca casi una cuarta parte del trazado (1,7 kilómetros), más 699 metros para completar el ramal técnico.

La obra de la Línea 3 Norte asciende a un presupuesto de 1.366 millones de euros, que cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

El trazado contempla doce estaciones, de las que once son subterráneas y una en superficie, discurriendo mayoritariamente bajo tierra mediante el sistema constructivo de pantallas y losa superior. Esta nueva infraestructura, según subrayan desde la Junta, "permitirá mejorar la conexión de los barrios del norte de la ciudad con el centro y reforzar la red de transporte público metropolitano, contribuyendo a impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y accesible en Sevilla".