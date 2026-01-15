La Junta finaliza las obras del punto limpio de Bormujos (Sevilla) con una inversión de 490.000 euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, durante el acto de inauguración del punto limpio de la localidad sevillana de Bormujos. - Eduardo Briones - Europa Press

BORMUJOS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este jueves las instalaciones del nuevo punto limpio de Bormujos (Sevilla) donde recientemente se han finalizado las obras de construcción de este.

Según ha destacado la Junta en una nota, la infraestructura ha contado con una inversión de 490.460,42 euros, cofinanciado a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y se ha llevado a cabo en cinco meses.

En este sentido, ha indicado que este equipamiento viene a reforzar la red pública de gestión de residuos en la provincia y dará servicio a una población cercana a los 23.000 vecinos de este municipio del Aljarafe sevillano.

Durante la visita, la consejera ha recordado que en mayo ya se desplazó hasta Bormujos con motivo del inicio de las obras y ha puesto en valor el cumplimiento de los plazos previstos. Así, ha señalado que esta actuación refleja el compromiso del Gobierno andaluz con unas políticas ambientales "cercanas, útiles y pensadas para facilitar el día a día de la ciudadanía, especialmente en municipios que, como Bormujos, han experimentado un crecimiento demográfico y un aumento en la generación de residuos domésticos".

En el acto también han estado presentes la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, a la que la consejera ha agradecido la cesión de la parcela para la realización de las obras por parte de la Junta de Andalucía.

"Es fundamental que las distintas Administraciones se entiendan y colaboren, porque sólo buscamos un objetivo, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De este modo, alcanzamos antes esta meta que es fundamental", ha remarcado García. Igualmente, han asistido la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, y la delegada territorial, Inmaculada Gallardo, entre otros asistentes.

El nuevo punto limpio se ubica en una parcela municipal del Parque Empresarial de Bormujos y ocupa una superficie de 1.647 metros cuadrados. Se trata de una instalación diseñada para la recepción y el almacenamiento temporal de residuos de origen doméstico que, por su naturaleza o volumen, no deben depositarse en los contenedores convencionales. La instalación permite la recogida de muebles y enseres, restos de poda y jardinería, maderas, chatarra metálica y escombros procedentes de pequeñas obras domésticas.

Además, el punto limpio está preparado para recibir residuos especiales que requieren una gestión específica, como aceites usados de cocina y de automoción, pinturas y disolventes, envases contaminados, aerosoles, baterías, pilas, fluorescentes y otros residuos con contenido en mercurio.

También dispone de espacios habilitados para la entrega de aparatos eléctricos y electrónicos, tanto pequeños como de gran tamaño, incluidos electrodomésticos, equipos informáticos, monitores y pantallas, garantizando así un tratamiento adecuado y seguro de estos residuos.

En este sentido, la consejera ha indicado que el punto limpio cuenta con una configuración funcional pensada para facilitar la circulación de los usuarios y de los vehículos de recogida, con plataformas diferenciadas para la descarga y retirada de residuos, una nave específica para residuos especiales y aparatos eléctricos y electrónicos, así como una caseta de control desde la que se supervisa el funcionamiento de la instalación.

Al respecto, ha subrayado que se trata de un equipamiento "moderno, seguro y adaptado a las necesidades actuales de la gestión de residuos en el ámbito municipal".

"MENOS RESIDUO A LOS VERTEDEROS"

Por otro lado, Catalina García ha destacado que este tipo de infraestructuras "permiten avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos, favoreciendo su correcta separación y posterior tratamiento, y contribuyendo así a la protección del medio ambiente y a la economía circular".

En este sentido, ha reseñado en que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.

Por ellos, ha asegurado que dotar a los ayuntamientos de infraestructuras modernas "es una condición imprescindible para avanzar en la reducción de residuos destinados a vertedero y para cumplir con los objetivos marcados por la normativa europea y autonómica en materia de sostenibilidad".

Asimismo, la consejera ha puesto de relieve que el punto limpio es también un "espacio de concienciación y educación ambiental". En esta línea, ha subrayado que estas instalaciones acercan a la ciudadanía la posibilidad de participar activamente en la correcta gestión de los residuos, favoreciendo la reutilización, el reciclaje y la reducción del impacto ambiental.

"Cuando los ciudadanos cuentan con infraestructuras como los puntos limpios, se genera una conciencia mayor sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, y se asume que es una tarea compartida en la que todos tenemos un papel que desempeñar", ha incidido.

17,1 MILLONES DESDE 2019 PARA NUEVOS PUNTOS LIMPIOS

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha indicado que está desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red adecuada de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 11,3 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que han permitido levantar 23 puntos limpios a las localidades de Adra y Berja (Almería); La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano (Cádiz); Córdoba-Levante, El Viso, Posadas y Montilla (Córdoba); Huétor Tájar e Iznalloz (Granada); Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno (Jaén); Málaga capital y Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares (Sevilla).

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feader en este caso, con proyectos 11 proyectos ejecutados o en fase de finalización en los municipios de Chipiona (Cádiz); Atarfe y Pulianas (Granada); Aracena (Huelva); Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Casares (Málaga), y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe (Sevilla).

En el caso concreto de la provincia de Sevilla, la inversión en marcha asciende a casi 1,5 millones de euros. A esta cantidad se suman los 2,2 millones ya invertidos en los puntos limpios de Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares. En total, son 3,7 millones de euros destinados a dotar a la provincia de Sevilla de instalaciones que refuercen la educación ambiental, faciliten la correcta gestión de los residuos y acerquen a la ciudadanía al modelo de economía circular.

IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN ANDALUCÍA

La consejera ha remarcado el impulso de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años, destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización.

En 2025, la Consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen 10 millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución.