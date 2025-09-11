Junta firma con Pilatus la cesión de terrenos en Carmona (Sevilla) para un proyecto industrial que generará 500 empleos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al presidente de Pilatus Aircraft Ibérica, Hansueli Loosli, y al CEO del Grupo, Markus Bucher. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha formalizado este jueves la firma con Pilatus Aircraft Ibérica para la adquisición de los solares en el Parque Logístico de Carmona (Sevilla), donde la compañía suiza implantará un nuevo proyecto industrial. La inversión prevista oscila entre los 75 y 100 millones de euros y se estima que generará hasta 500 empleos a medio plazo, la mayoría para profesionales cualificados en mecánica aeronáutica e ingeniería.

El acuerdo ha sido sellado tras el encuentro mantenido en el Palacio de San Telmo entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente de Pilatus Aircraft Ibérica, Hansueli Loosli, y el CEO del Grupo, Markus Bucher.

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en un comunicado, se trata de un proyecto "estratégico" que implica la llegada de un segundo gran fabricante de aviones en España, lo que la posiciona a Andalucía a nivel internacional como "región líder en fabricación y ensamblaje de aviones".

Pilatus Aircraft es una empresa suiza con cerca de 90 años de historia y líder en la fabricación de jets privados, aviones de entrenamiento militar y simuladores de vuelo en Europa, que está presente también en Estados Unidos y Australia, aunque mantiene la fabricación y ensamblaje en Suiza.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el presidente de Pilatus Aircraft Ibérica, Hansueli Loosli.