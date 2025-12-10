Junta implantará el 12 de enero el acto único de mamografía, ecografía y biopsia en casos de "alta" sospecha de cáncer

Archivo - Profesionales sanitarios participan en un Programa de sensibilización del cáncer de mama. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha anunciado que el próximo 12 de enero entrará en vigor en Andalucía el acto único para la realización de pruebas diagnósticas a mujeres con "alta" sospecha de cáncer de mama en su cribado. Este procedimiento integrará mamografía, ecografía y biopsia, de manera que las Unidades de Mama de los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar su aplicación íntegra.

Según el documento difundido por el Ejecutivo andaluz y consultado por Europa Press, esta medida --avanzada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el último Debate de la Comunidad-- tiene como objetivo asegurar que todas las mujeres con hallazgos radiológicos en mamografías, ya sean de cribado o diagnósticas, y catalogados como BI-RADS 4 o BI-RADS 5, reciban en un único acto asistencial todas las pruebas complementarias que el radiólogo considere necesarias para completar el proceso diagnóstico. Entre ellas, se incluyen la mamografía complementaria, la ecografía mamaria y la biopsia percutánea con aguja gruesa, cuando esté indicada.

Con esta medida se busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona. Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo. Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha.

Esta orden se dirige a todas las Direcciones Gerencias, Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama de los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y será de aplicación en todas las actuaciones relacionadas con la atención a mujeres sometidas a estudios mamográficos.

Asimismo, la instrucción señala que los órganos administrativos pueden dirigir la actividad de sus unidades jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. En esta misma línea, la Administración de la Junta de Andalucía establece que los órganos superiores y directivos impulsarán y orientarán la actividad administrativa a través de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, precisando que las instrucciones son normas internas destinadas a fijar pautas y criterios de actuación para las unidades dependientes del órgano que las emite.

En consecuencia, las Direcciones Gerencias y las personas responsables de las unidades implicadas deberán velar por el cumplimiento efectivo de la instrucción. Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá llevar a cabo actuaciones de verificación, seguimiento y evaluación con el fin de asegurar su correcta implantación y funcionamiento.

Por otra parte, la reciente reestructuración de Consejerías atribuye a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias las competencias en materia de salud y consumo, anteriormente asignadas a la Consejería de Salud y Consumo. En este marco, y de acuerdo con su nueva estructura orgánica, se establece que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es una agencia administrativa adscrita a dicha Consejería, y que entre sus órganos directivos figura la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.

Asimismo, se asigna a la persona titular de esta Dirección General, entre otras funciones, la responsabilidad de dirigir y gestionar una actividad asistencial de calidad, garantizando los derechos sanitarios de la ciudadanía; programar y planificar los recursos asistenciales; e impulsar y evaluar acciones destinadas a mejorar la continuidad e integralidad de la asistencia sanitaria. También le corresponde planificar, coordinar, implementar y evaluar la estrategia y los planes asistenciales específicos del SAS, en coherencia con la planificación general de la Consejería.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado en un comunicado en la red social 'X' que esta medida permite al Ejecutivo andaluz cumplir con el compromiso anunciado: "que todas las pruebas complementarias necesarias, como la mamografía, la ecografía y, si es necesario la biopsia, se realizarán en un único acto, un mismo día, para acelerar así el tratamiento". Asimismo, ha destacado que "el Gobierno de Moreno continúa trabajando por una sanidad pública mejor para todos los andaluces".