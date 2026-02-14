La Junta incentivará el relevo generacional en las cooperativas con ayudas de 10.000 euros por cada nuevo socio

Archivo - Imágenes de la fábrica de Agrosevilla, cooperativa de segundo grado. A 17 de febrero de 2025 en La Roda de Andalucía, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía incentivará el relevo generacional en la economía social --cooperativas de trabajo y laborales-- con ayudas de 10.000 euros por cada contratación que se haga para cubrir bajas producidas por jubilación, fallecimiento, gran invalidez e incapacidad permanente total o absoluta "en los dos años naturales anteriores al de la convocatoria". A los 10.000 euros se le podrían sumar 3.000 euros si el socio que releva es mujer y menor de 35 años "con carácter previo a la incorporación".

El departamento de Rocío Blanco tiene ya en periodo de alegaciones el borrador de proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la economía social en Andalucía, consultado por Europa Press. Serán seis las líneas de subvenciones. Estas son para la incorporación con carácter indefinido de personas socias trabajadoras o de trabajo a sociedades cooperativas y laborales preexistentes o de nuevo constitución; difusión y promoción de la economía social; y el fomento del emprendimiento social.

Las otras tres se centran en la innovación y competitividad empresarial en economía social; cátedras de economía social y el asociacionismo. En el caso de la línea 1, el proyecto de nueva orden "sustituye el procedimiento de concurrencia competitiva por uno no competitivo, incrementando y simplificando el sistema de cuantías". Las ayudas para incorporación de nuevos socios --diferentes a las prevista por relevo generacional-- son de 7.000 euros, a los que se le pueden sumar 1.500 euros cuando el socio a incorporar es menor de 35 años y 1.500 adicionales cuando esa incorporación sea de una mujer. El beneficiario tiene que permanecer como socio por un periodo de dos años.

Las líneas 2, 3 y 4 incluyen las subvenciones destinadas a la difusión y promoción de la economía social, fomento del emprendimiento e innovación que "ya venían siendo convocadas anualmente en la orden de 2014". En el caso de la quinta, se financian cátedras de economía social en el ámbito universitario mediante en régimen de concurrencia no competitiva.

El objeto de la subvención y las caraterísticas de las beneficiarias --las diez universidades públicas andaluzas--, justifican que la concesión se articule mediante convenios. Por último, la línea 6 financia los gastos generales y de funcionamiento de las confederaciones, federaciones y organizaciones andaluzas representativas del sector para "fortalecer el posicionamiento de la economía andaluza".