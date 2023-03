La Junta insta a cambiar de región a la campiña de Sevilla, que podría perder 39 millones en ayudas de la PAC

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Vicente Pérez, ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a "no ignorar las alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) que le hemos presentado conjuntamente Consejería, Asaja, Coag, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía". Pérez ha recordado que "la comunidad autónoma aglutina el 35% de los perceptores de la PAC en España y desde el Ministerio no pueden no tener en cuenta este peso y la petición unánime del sector y el Gobierno andaluz".

En una nota de prensa, el viceconsejero de Agricultura ha lamentado, asimismo, la decisión del Ministerio de "penalizar las zonas de cultivo andaluzas más productivas, como las campiñas y diferentes áreas de producción de olivar". A su juicio, "esto va en contra de los objetivos de la PAC, que no dejan de ser una política alimentaria, y no ayudará a la contención de los precios de la cesta de la compra". En el caso, por ejemplo, de la campiña de Sevilla, Vicente Pérez ha lamentado que "se prevén, de media, pérdidas del 24%, con 39 millones de euros menos anuales".

Vicente Pérez ha señalado que, "según los datos que tenemos sobre la mesa, a la espera de que contar con los oficiales, una vez que se hagan efectivas todas las solicitudes, Andalucía pierde con la nueva PAC en el período 2023-2027 más de 500 millones de euros". El viceconsejero ha lamentado que "el Ministerio no ha aportado, en ningún momento, por más que se lo hemos solicitado, los estudios de impacto de la nueva PAC en nuestra tierra" y ha insistido en la importancia de que el Ministerio "estudie los datos y las alegaciones y evite pérdidas millonarias en Andalucía".

Pérez ha subrayado que "si zonas como la Campiña sevillana o La Loma de Jaén, entre otras, tenían niveles de apoyo muy altos con la anterior PAC es precisamente por tratarse de zonas muy productivas y, por lo tanto, con mayor capacidad de producir alimentos y empleo". La Junta de Andalucía estima en un 30% la pérdida de los apoyos con la nueva PAC para los cultivos de secano en la Campiña de Sevilla; de un 22% en el caso de los de regadío; y de un 14% en el de los cultivos permanentes.

Vicente Pérez ha señalado, por otra parte, que "hemos encargado nuevos estudios para demostrar que todos los argumentos que se han esgrimido por parte de Andalucía para solicitar una modificación del Pepac son totalmente lógicos y razonables", a la par que ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura "tome en consideración las alegaciones unánimes al Plan Estratégico y remedie las pérdidas económicas previstas para nuestros agricultores y ganaderos".

Cabe recordar que la Consejería ya cuenta con un estudio "muy avanzado" de la Universidad de Córdoba que avala técnicamente la demanda de las modificaciones solicitadas al Ministerio en el Pepac. La intención, como ha recalcado el viceconsejero de Agricultura es "probar al Ministerio que es posible una agrupación de regiones menos lesiva y unos ecoesquemas que respondan más a los tipos de suelo, estructura de las explotaciones o productividad".

"Se trata de una prueba más de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural no va a cejar en su empeño de aportar argumentos técnicos con los que poder defender a al sector agrario andaluz", ha sostenido la Junta. Finalmente, Vicente Pérez ha animado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a "seguir el ejemplo de Andalucía y flexibilizar, al máximo de sus posibilidades, las prácticas medioambientales que prevé la nueva Política Agraria Común".