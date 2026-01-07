Junta insta a reforzar "mecanismos de protección de víctimas" tras confirmación del crimen machista en Quesada (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de señal contra la violencia machista. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia de la mujer de 38 años asesinada en Quesada (Jaén) este domingo, 4 de enero, que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Así, Moreno ha sostenido que "seguir reforzando los mecanismos de protección de las víctimas debe ser un objetivo de país".

De esta manera, el presidente autonómico ha expresado a través de sus canales oficiales su "profundo dolor" y ha trasladado, en nombre del Gobierno andaluz, "todo nuestro cariño y enorme pesar a la familia de Pilar, la primera mujer asesinada por violencia machista en 2026".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el último asesinato machista y, tras trasladar su pésame a familiares y amigos, ha incidido en la importancia de que "el entorno actúe y dé un paso al frente". En este sentido, ha señalado que "muchas veces las propias víctimas no están en condiciones de denunciar ni de explicar lo que sufren, por lo que familiares, amistades y personas cercanas resultan clave para alertar de la situación y contribuir a su protección".

En este sentido, ha indicado que "la sociedad en su conjunto debe situarse de forma clara y firme junto a las víctimas y contra el machismo en cualquiera de sus manifestaciones", y ha defendido "la necesidad de avanzar desde todos los ámbitos en la prevención de la violencia, para lo que resulta fundamental el trabajo de los organismos educativos, especialmente los colegios, para erradicar la desigualdad desde edades tempranas".

También, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato de una mujer de 38 años en Quesada (Jaén). Tal y como ha emitido la Junta, existían denuncias previas, pero la víctima no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia. El presunto agresor se encuentra detenido y en prisión provisional.

López ha mostrado su "profunda tristeza e indignación" ante este nuevo caso de violencia machista, y ha trasmitido, en su nombre y en el del Gobierno andaluz, "su condena y repulsa", al tiempo que ha trasladado a la familia y personas allegadas de la víctima sus condolencias y solidaridad.

Asimismo, la responsable andaluza ha avanzado que se ha activado el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a la familia a afrontar esta terrible situación. Este recurso, gratuito y "altamente especializado", se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención temprana e integral, con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura. Esta intervención se realiza en el ámbito familiar, laboral y educativo.

También ha hecho un llamamiento al entorno de las víctimas y ha reclamado que "pidan ayuda si sospechan que una mujer puede estar sufriendo algún tipo de maltrato" y ha interpelado "a la unidad" a todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía. A este respecto, ha subrayado que "no se minimicen las señales de riesgo". La consejera ha precisado que los servicios especializados del Gobierno andaluz cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día y los 365 días.

En la actualidad, Andalucía acumula 282 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.342 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 504 menores de edad huérfanos desde 2013, 101 en Andalucía.

UN TELÉFONO PARA TODAS

Andalucía cuenta con un teléfono de atención a las mujeres, especialmente dirigido a aquellas que sufren violencia: la línea 900 200 999 es un recurso del Instituto Andaluz de la Mujer gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía. Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. De esta forma, permite resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos, además gestiona el acogimiento de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El Gobierno andaluz considera la violencia de género una grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan.

En ese sentido, la Junta, a través del IAM, como institución pública responsable de las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que el resto de instituciones y la ciudadanía en general respondan de manera inmediata y contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores. Además, la Junta de Andalucía se compromete a seguir apoyando y trabajando, en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencias machistas.